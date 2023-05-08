一夜屍橫遍野！浪犬咬死200隻蛋雞　議員：護狗或生計誰重要？

▲台南有雞舍1夜之間遭浪犬咬死200多隻蛋雞，雞屍滿地。（圖／翻攝台南市議員郭信良臉書，下同）

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南市安南區一處養雞場，今（8）日凌晨傳出大量蛋雞慘死！現場雞屍遍佈地面、白毛紛飛，場面殘破凌亂，台南市議員郭信良接獲蛋農反映前往了解，發現是流浪狗闖進雞舍大開殺戒，一個晚上就導致200多隻雞慘死，郭信良也發文省思，「到底保護狗重要？還是農民的生計重要？」

台南市議員郭信良8日一早接獲蛋農反映，在安南區一處飼養蛋雞的小型農舍，凌晨遭流浪狗闖入大肆破壞，浪犬朝蛋雞狂追猛咬，無處可逃的雞隻如同抹布般遭撕裂甩玩，一夜之間就有約200多隻雞慘死，一早蛋農見到滿地雞屍，心血全泡湯，實在欲哭無淚。

郭信良表示，「看到弱勢農民辛苦所養的雞隻，被流浪狗凌虐糟蹋致死，造成雞群死傷嚴重！農民訴苦無門。」為此感到痛心不捨，指出流浪狗成群肆虐的問題嚴重，儘管向相關部門反映仍遲遲得不到解決，而現今動保意識高漲，他也說，「到底保護狗重要？還是農民的生計重要？值得我們好好省思！」

台南市動保處副處長洪振凱表示，該處動保處都有持捕捉流浪犬，2022年捕捉40多隻、今年捕捉3隻，該雞舍是農地簡易圍籬圍起來飼養，並非是有完善安全設施之登記養雞場，之前就曾發生被流浪犬攻擊事件，業者曾申請國賠，但會勘時即有提醒業者，養雞場基礎安全措施要做好，像以簡易隔板等作籬圍，就會有縫隙，同時並不堅固，即會重複發生被流浪犬入侵的問題，該案因不符國賠要件而不成立，動保處仍有加強設誘捕籠等，但還是無法杜絕，而今天果真發生相同的問題，動保處也十分無奈。

動保處會時也建議飼主，如無法強化圍籬，可以在場內飼養工作犬，因狗有地域性，養工作犬，流浪犬就不會進去雞場，這樣也能確保雞隻安全，惟飼主似乎沒有接受，目前動保處會繼續捕捉流浪犬，並輔導飼主改善強化雞場安全設施。