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快訊／台南孕婦開車左轉撞2路人！1人卡車底緊急送醫

▲1部自小客車自忠義路三段左轉成功路時，不慎擦撞2位路人送醫救治。（圖／民眾提供）

▲1部自小客車自忠義路三段左轉成功路時，不慎擦撞2位路人送醫救治。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南市中西區忠義路三段8日9時53分許，發生1起自小客車疑左轉時不慎撞及2名行人，其中1人卡在車底，台南市消防局據報出動中正、公園、和緯、南門消防分隊人車前往搶救，消防人員以千斤頂將車體抬高，把傷者救出脫困，並以救護車將2人送醫，另自小客車駕駛係名孕婦，初步了解懷孕17週，為確保母、胎兒安全，馬上請南門分隊救護人員研判是否需送醫，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

▲1部自小客車自忠義路三段左轉成功路時，不慎擦撞2位路人送醫救治。（圖／民眾提供）

市警五分局指出，8日上午9時許，杜姓女子(36歲)駕駛自小客沿忠義路左轉成功路時，撞到正在穿越路口之李姓女子(38歲)及3歲女童，李女遭捲入車底，3歲女童倒地重傷。五分局接獲報案，立即調動線上警力10人到場處理，並封鎖事發路段搶救。五分局長陳宇桓獲報後，立即趕抵現場指揮調度交通管制，警消抵達後以千斤頂將車體抬高，救出李女送往衛福部南醫院急救，幼童送成大醫院搶救，全案由五分局調查釐清事故原因中。

▲1部自小客車自忠義路三段左轉成功路時，不慎擦撞2位路人送醫救治。（圖／民眾提供）


五分局呼籲，希望每位駕駛人行經路口應遵守號誌，並注意左右路口狀況，落實路口「慢、看、停」原則，把「禮讓行人」當成習慣，確保所有用路人安全。

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