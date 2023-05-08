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超罕見！抬頭一片「彩虹雲」吸台南人瘋拍　幸福笑：神仙來了

▲▼ 。（圖／台南式 Tainan Style授權引用）

▲台南日前出現罕見彩虹雲。（圖／台南式 Tainan Style授權引用）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南市5日出現罕見彩虹雲，空中一幕吸引不少民眾佇足欣賞，或舉起手機捕捉超美畫面，「有看到的人會被幸福籠罩吧！」「我阿嬤說是神仙來了XD」、「還以為是上班上到眼花。」

粉絲專頁「台南式 Tainan Style」5日貼出幾張照片，「超美！台南安南區上空出現超罕見彩虹雲」，留言處直呼「看到的人會幸福吧！」貼文吸引許多台南人一起分享美照，「我只想到科學小飛俠鳳凰號」、「我一早6:30就有看到了，好漂亮」、「出門看到，我以為是自己ㄎㄧㄤ了。」

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還有網友表示，「現在比較需要能下大雨的烏雲吧」、「是要下大雨了，上次在澎湖看到～當天下暴雨」、「比較期待看到『雨』後的彩虹」、「還是希望能下雨」、「我比較想看到積雨雲」、「想念烏雲了。」

事實上，這種現象稱為「火彩虹」，台灣俗稱「彩虹雲」，且火彩虹並非真正的彩虹。產生這種現象，得要符合特殊條件，高空捲雲所在的高度需超過6000公尺以上，捲雲層裡的冰晶數量則要足夠，加上太陽光照射捲雲層的角度剛好為58度，才會形成這罕見的自然現象，一般只能在初春微陰天時能看見。

▼不少台南人都有拍到彩虹雲。（圖／翻攝自台南式 Tainan Style）

▲▼ 。（圖／翻攝自台南式 Tainan Style）

▲▼ 。（圖／翻攝自台南式 Tainan Style）

▲▼ 。（圖／翻攝自台南式 Tainan Style）

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