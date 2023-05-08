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心痛搶救畫面曝！台南母女遭撞　媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

記者林悅、黃資真／台南報導

台南市中西區忠義路三段8日上午發生一起嚴重車禍！懷孕17周的杜姓孕婦駕車左轉時不慎撞上一對正在過馬路的母女，38歲母親被捲入車底，3歲女兒則頭部重創經送醫搶救後不治，稍早當時的搶救畫面曝光。

▲▼ 台南市中西區忠義路三段8日上午發生一起嚴重車禍，搶救畫面。（圖／記者林悅翻攝）

▲女童被送上救護車，救護人員輕拍確認是否有意識，但女童完全無反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

畫面中可以看見，救護車抵達現場時見有人受困，另有女童倒在路中沒動靜，緊急呼叫加派救護車，一旁的熱心民眾們立刻協助指揮停靠，店家則是心急站在旁邊等待救援。

救護人員將女童放上擔架、送上救護車，並試圖喚醒女童，只是女童一動也不動，沒有回應，經送醫搶救後不幸身亡。

▲▼ 台南市中西區忠義路三段8日上午發生一起嚴重車禍，搶救畫面。（圖／記者林悅翻攝）

▲熱心路人協助指揮救護車到停靠位置，並指示傷者位置。

這起事故發生在8日上午9時許，36歲杜姓女子駕駛自小客沿忠義路左轉成功路時，撞到正在過路口的38歲李姓女子及3歲女童，警消獲報到場，緊急使用千斤頂將車體抬高，救出被捲入車底的李女，送往署南醫院急救，女童送成大醫院搶救，而李女肋骨骨折，女兒則是搶救不治。

初步調查，杜女為懷孕17周的孕婦，事發後在現場驚魂未定，並表示自己遭到A柱擋住視線，而警消人員為確保母、胎兒安全，也將她送醫檢查，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

▲▼ 台南轎車左轉撞上一對正在過馬路的母女，女兒當場失去生命跡象送醫搶救中 。（圖／記者林悅翻攝）

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