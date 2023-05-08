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直擊2000坪高雄藏壽司全球旗艦店！4款限定品項曝　開幕9折衝了

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

▲藏壽司高雄時代大道店5/9正式開幕。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

迴轉壽司領導品牌「藏壽司」來台邁入第九年，海外首間「藏壽司全球旗艦店」插旗高雄，佔地2000坪空間有望成為高雄新地標，寫下台灣餐飲歷史新篇章。高雄時代大道店將於明（9）日中午12點正式開幕，獨家引進日本祭典上才看得到的「千本」及「射擊」兩款遊戲，並需要透過扭蛋獲得遊戲券才能體驗，另外，也有4款限定品項以及開幕9折優惠活動，成為必來朝聖的原因。

這次的高雄「藏壽司全球旗艦店」，佔地2000坪空間是結合遊戲與用餐體驗的新形態店鋪，亞洲藏壽司董事長西川健太郎表示，選址台灣觀光大都高雄開設藏壽司全球旗艦店的原因之一，是期望高雄時代大道店能成為高雄新餐飲地標。

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▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼藏壽司高雄時代大道店今舉行開幕記者會，邀請高雄市長陳其邁、國民姊夫AKIRA剪綵。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

店裝設計全程交付日本鬼才設計師佐藤可士和負責監修，外型除了以街邊土藏作為藏壽司的賣點之外，全店充滿原汁原味的日本風情，入店門口直徑2.3公尺、高3公尺的大燈籠，呼應東京淺草寺入口處的燈籠，有迎接賓客光臨之意；走到入口處更可以看見台灣獨家設計的藏壽司家徽水池，讓客人一入店就彷彿置身日本。

店面側邊打造整面原木日本番付表。番付表原為日本相撲比賽選手排名之展示，此次以藏壽司開業以來，深受消費者喜愛與支持的熱門壽司品項，如熟成鮪魚中脂、北海道大帆立貝、大生鮮蝦等商品名稱，以22座日本番付表形式呈現，讓消費者可以透過番付表，更加理解與貼近壽司在日本飲食與文化中的重要地位。

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼店面正面打造左右各100座的日本燈籠，形成視覺壯觀的燈籠牆。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

另外，店面正面打造左右各100座的日本燈籠，形成視覺壯觀的燈籠牆。燈籠燈光顏色絢爛多變，讓夜晚的藏壽司高雄時代大道店越夜越美麗 ! 無論是入店前從店外拍照或是用餐完畢從店內取景，都很適合在這邊留下令人驚豔的美照，歡迎前來現場體驗別出心裁的繽紛空間。

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼在高雄時代大道店有4款限定品項，包含店鋪限定的蒲燒鰻魚玉子海苔包及軟殼蟹天婦羅海苔卷，旗艦限定的白玉金時最中餅，還有數量限定的高湯蟹肉茶碗蒸。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

店內用餐區則以日本簾幕區隔，營造包廂感，座位採榻榻米材質，簡約舒適；兩側展示江戶時代的浮世繪。其中名家歌川廣重的作品「東都名所高輪廿六夜街遊興之圖」，不難看出佐藤可士和期望這間店能成為同時兼具日本飲食文化和娛樂性的新型態迴轉壽司店鋪。在歌川廣重的畫筆下，記錄著東京當時的各種樣貌與江戶風情，各式各樣的美食攤位被圍繞在熱鬧繽紛的氣氛裡，正展現出藏壽司在現代的經營理念，美食與娛樂兼具 !」

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼藏壽司高雄時代大道店，獨家引進日本祭典上才看得到的「千本」及「射擊」兩款遊戲。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

前往藏壽司用餐的藏友，最期待的用餐環節之一莫過於扭蛋遊戲。「藏壽司全球旗艦店」有別於其他分店，獨家引進日本祭典上才看得到的「千本」及「射擊」兩款遊戲，並需要透過扭蛋獲得遊戲券才能體驗。遊戲獲勝後，就能獲得高雄時代大道店限定的招財貓杯墊、藏壽司證件套、藏壽司日式小結袋等限定和風好禮。

在高雄時代大道店還有4款限定品項，包含店鋪限定的蒲燒鰻魚玉子海苔包及軟殼蟹天婦羅海苔卷，旗艦限定的白玉金時最中餅，還有數量限定的高湯蟹肉茶碗蒸。在明天正式開幕之後，藏壽司也推出優惠活動，5/9(二)~5/22(一)參加Facebook或Instagram相關活動用餐即享九折優惠。

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

▲藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

【藏壽司高雄時代大道店】

地址： 高雄市前鎮區興邦里7鄰中山三路11號
座位數：288席
建議交通方式：捷運凱旋站3號出口旁
正式開幕時間：2023/5/9 (二)
營業時間：2023/5/9~5/15 12:00~21:00
2023/5/16起 週一~週五11:00~22:00 週六~週日10:30~22:00
開幕優惠活動：5/9(二)~5/22(一)參加Facebook或Instagram相關活動用餐即享九折優惠

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