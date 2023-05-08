獨／這一根恐值萬元！貨車運將在加油站抽菸　高市衛生局要罰

地方中心／高雄報導

這真的是不要命！為了便利民眾整理車子，不少加油站會設立自助整理區，不過就有民眾直擊高雄市一家加油站的自助整理區當中，一名小貨車司機在車內抽菸，無視於加油站內的「嚴禁煙火」公告，直擊民眾錄影拍下畫面之後，向《東森新媒體ETtoday》投訴，現在衛生局也決定開罰。

▲貨車司機將車停在加油站的自助整理區，並在車上抽菸 。（圖／地方中心翻攝，下同）

高雄市衛生局看到《東森新媒體ETtoday》報導後，就著手進行相關調查，8日表示：「針對媒體報導貨車駕駛於加油站洗車區抽菸乙節，按菸害防制法第 18 條第1項第6款規定，製造、儲存或販賣易燃易爆物品之場所，為全面禁止吸菸場所。該小貨車司機於加油站內吸菸違法行為，衛生局已依違規吸菸影像，以車追人查察車輛當日行為人，將依菸害防制法第 40條第2項處以新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰。」

另外，針對加油站部分，「另請加油站人員加強管理維護，衛生局將不定期稽查，亦函請加油站公司轉知本市轄內加油站業者加強管理，以維市民安全。再次籲請民眾勿於禁菸場所吸菸，失了健康又失荷包。」

這起案件是發生在6日接近中午左右，他在加油站洗車之後，正當服務人員在清潔車輛時，他當場看到對面的自助整理區當中，一名貨車司機在車內疑似抽菸，第一時間還不太敢相信，怎麼會有人這麼不要命？所以拿起手機拍下畫面，同時利用手機拉近距離，確定這名貨車司機真的是在抽菸，無視加油站內「嚴禁煙火」的安全規定。

▲加油站內貼有嚴禁煙火的字樣 。（圖／地方中心翻攝）

其實這家加油站發生抽菸案件也不是第一次，早在2021年3月就有民眾直擊，加油站內廁所旁邊的小小角落，竟然有員工公然抽菸，無視於他就處在加油站內，似乎不怕安全問題，更誇張的是，這家加油站還設有有吸菸區，提醒「菸頭別亂丟」，整件事情曝光之後，加油站撤掉吸菸區，只是沒想到2年之後，居然還有民眾把車停在加油站內，在車內吸煙。

▲2年前，這間加油站也被民眾投訴設置「吸菸區」，牆上還貼有菸頭要丟垃圾桶 。（資料圖／地方中心攝）