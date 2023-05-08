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高雄亞灣新地標！藏壽司「全球旗艦店」開幕　年營業額預估2億

▲陳其邁來到藏壽司參觀用餐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁來到藏壽司參觀用餐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

近期討論度爆棚的藏壽司海外首家全球旗艦店「高雄時代大道店」今（8）舉辦開幕典禮，地點位於最夯的亞灣區，緊鄰夢時代，由鬼才設計師佐藤可士和跨海操刀，以江戶風情融合「SightEating」和食文化打造亞灣新地標，並推出蒲燒鰻魚玉子海苔包、軟殼蟹天婦羅海苔卷、白玉金時最中餅等限定菜色，以及扭蛋、射擊、千本等遊戲。

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

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▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者賴文萱攝）

當日開幕活動日本藏壽司常務久宗裕行、亞洲藏壽司董事長兼總經理西川健太郎、亞洲藏壽司董事近藤和人、日本鬼才設計師佐藤可士和連袂出席，並邀請高雄市長陳其邁、「國民姊夫」AKIRA等貴賓一同剪綵及體驗店內設施與餐點。藏壽司預估，高雄時代大道店預計每年來客數將逾50萬人次，營業額上看2億元，並提供超過120個就業機會。▲陳其邁來到藏壽司參觀用餐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄熊在旁按耐不住頻頻討吃，高雄市長陳其邁逗趣餵食 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

亞洲藏壽司董事長西川健太郎指出，高雄時代大道店是藏壽司海外首家全球旗艦店，店鋪設計由知名日本設計師佐藤可士和監修，以充滿現代感以及和風意象的設計，例如入口處的大燈籠以及記錄著當時東京江戶風情的「東都名所高輪廿六夜街遊興之圖」浮世繪，各式各樣的美食攤位被圍繞在熱鬧繽紛的氣氛裡，展現藏壽司美食與娛樂兼具的經營理念。

西川健太郎表示，亞洲藏壽司致力營造祭典熱鬧用餐氛圍，時代大道店除有從日本引進的經典扭蛋外，還將推出限定獨有的千本與射擊遊戲，提供高雄顧客獨一無二的餐飲娛樂體驗。

市長陳其邁致詞用日語歡迎藏壽司來高雄，打造江戶時代風情的全球首間旗艦店，提供許多當店限定餐點及遊戲，相信來到亞灣一定會高朋滿座。他指出，藏壽司結合觀光(Sightseeing)和飲食(Eating)創造「SightEating」和食文化，高雄位居亞太樞紐位置，有百年深厚人文底蘊及海空雙港，是推展國際觀光、布局全球的最佳選擇，市府將攜手中央打造亞灣區成為國際級休憩港灣，現在投資正是時候。

陳其邁表示，高雄外資企業以日商312家占比最多，累計投資額達新臺幣374.2億元，代表日本是高雄最重要的外貿夥伴，市府比照中央成立「投資高雄事務所」，提供投資企業專人專案一條龍服務，歡迎更多企業加碼投資高雄，市府一定會提供最好的服務。

經發局長廖泰翔指出，市府引進半導體、5G AIoT、電動車等兆元級產業，帶動商業服務業發展，2022年高雄營利事業銷售額創下5.87兆元新高，促參投資金額708億元更是全國第一，加上三井集團將進駐鳳山打造全台第三間LaLaport，年輕人最愛的唐吉訶德、無印良品也宣布進駐大立百貨設立旗艦店，未來高雄發展榮景可期，絕對是企業投資的最好選擇。

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