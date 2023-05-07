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桃園112年國民中學新進教師聯合甄選　採多元加分機制

▲桃園112年國民中學新進教師聯合甄選

▲桃園112年國民中學新進教師聯合甄選，採多元加分機制。（圖／教育局網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市112年國民中學新進教師聯合甄選，將於5月12日中午12時起至18日中午12時止，受理網路報名。市府教育局表示，桃園市國中新進教師甄選初試訂有多元加分機制，以鼓勵具各類專長教師報考。

教育局說明，英語能力認證加分部分，具備英語能力符合相當於CEFR語言參考架構B1級者，初試加3分；具備英語能力符合相當於CEFR語言參考架構B2級者，初試加6分。本土語依各語言能力認證級別採逐級加分，最高可加至5分，並首次將臺灣手語認證納入加分，考生取得臺灣手語認證證書加3分。另持有與報考科目不同之國中第二張(含以上)教師證書者，初試加2分。

而本年度甄選首次納入代理教師服務年資加分機制，近5學年度（106學年度至110學年度）於本市公(私)立國中(含完全中學國中部)擔任長期代理教師，服務滿3學年度以上且服務成績優良者，初試加2分，以鼓勵具專業熱忱之代理教師續留桃園市服務成為正式教師。

今度國民中學新進教師聯合甄選初試日期訂於6月11日，考場設置於桃園市私立育達高中；複試日期訂於7月2日（星期日），考場設置於桃園市私立新興高中，初試成績僅做為進入複試通過門檻，不併入複試成績。通過初試者，始得參加複試。複試項目除口試、試教外，並依甄選類科加考實作或個案諮商演練。

本（112）年度預計招考生物、表演藝術、生活科技、資訊科技、特教身心障礙及專任輔導教師等6個類科，實際缺額情形將於112年5月12日公告於桃園市國中新進教師聯合甄選服務網(https://career.tyc.edu.tw/）及桃園市立平興國民中學(網址：https://www.psjh.tyc.edu.tw/），相關期程及報考資格請參閱簡章內容，請應考人密切注意相關資訊。

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