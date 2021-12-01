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13國2,000名選手參賽　桃園第五屆國際青年創意美學線上競賽成果頒獎

▲桃園第五屆國際青年創意美學線上競賽成果頒獎

▲市府青年局代理局長涂淳惠(左二)見証，桃園市第二專長發展協會與企業簽署合作意向書。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2021第五屆國際青年創意美學線上競賽成果頒獎典禮，1日於楊梅區中華汽車人才培訓中心舉行。活動辦理單位桃園市第二專長發展協會創會長梁淑貞指出，桃園市長鄭文燦全力支持技職教育推動，肯定技職人才帶動國家整體經濟動能。因此，不畏疫情，今年各項競賽活動於10月間陸續採以線上辦理，期技職生的努力被看見。▲桃園第五屆國際青年創意美學線上競賽成果頒獎

▲市府青年局代理局長涂淳惠（左）期受獎的榮耀，鼓勵更多青年們發揮潛力和專長。（圖／記者楊淑媛攝）

市府青年局代理局長涂淳惠、教育局副局長高玉姿於頒獎活動表示，疫情改變大家生活，今年競賽活動雖改以線上辦理，幸疫情緩解獲獎者期待的受獎時刻，今日如期進行，期鼓勵更多青年們發揮潛力和專長，讓台灣的產業發展更具創意和競爭力。▲桃園第五屆國際青年創意美學線上競賽成果頒獎

梁淑貞說，今年青年競賽方面，往年採實體辦理的國際型大型競賽活動，今年因應疫情轉為線上辦理，即便如此也有超過2,000名、包含13個國家（含台灣、巴西、新加波、港澳、韓國、中國、越南、泰國、菲律賓、緬甸、印尼、馬來西亞等）的選手參賽，共136組的選手報名參賽。▲桃園第五屆國際青年創意美學線上競賽成果頒獎

而第五屆競賽有別以往，分為三個主題，分別是創業講座、創新技術成果發表及線上競賽。創業講座中分別邀請戴迪潔科技陳佳欣、元通金屬工程行曾光志、潮宇3C賴泓宇、祈癒公司藍祈等四位成功創業青年者，分享自學習、進入職涯、進而創業之初衷與歷程，希望鼓勵並帶動年輕人對創業勇往直前的熱情。▲桃園第五屆國際青年創意美學線上競賽成果頒獎

另就創業常見面臨的課題-資金與貸款需求，則邀請業界人才－小林眼鏡吳岳駿經理傳遞創業概念及臺北商業大學創意設計與經營研究所專任教授兼所長陳春富教授補充青年創業貸款及政府資金尋求方面等說明，最後由知名成功創業家－冠洲冷凍設備陳冠龍董事長進行成功的人生創業經歷與理念分享。

創新技術成果發表邀請iVi MakeUp Studio(VVM)彩妝總監 ViVi PENG 彭琦崴帶來白紗新娘整體造型技術發表；必看時尚國際型男造型達人司樂彬老師帶來環保複合媒材飾品製作技術發表及創藝方舟藝術生活集團舒程營運長帶來專業的米其林級侍酒服務技術發表，期望帶給高中職及大專院校學生一個增進自身競爭力及職涯選擇的影響力，期許能藉由創造更符合個人化需求的學習管道，實現開放、自主、便利的教育學習環境。

協會並將成功創業的青年以及業界領域佼佼者錄製成影片，讓即將邁入職場的青年注入不同的產業創新思維和最新技術應用，也讓成功創業青年的故事能夠一直繼續留給有需要的人。

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