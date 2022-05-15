桃園教育局採購10萬劑唾液快篩　今發放4千劑給幼兒園

▲桃園教育局採購唾液快篩，讓幼童篩檢更Easy。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升校園防疫效能，維護師生健康安全，桃園市政府教育局15日表示，已採購20萬劑鼻腔快篩及10萬劑唾液快篩，讓各校師生都能即時確認健康情形及提供復班復課使用。其中，2萬4千劑唾液快篩已於5月13日到貨，於今日先發放約4,059劑給幼兒園學童使用。

教育局長林明裕表示，最近接獲不少家長反映，使用鼻腔快篩幫幼童進行採檢時較不方便，所產生的不適感也容易造成幼童心理上的抗拒。為解決家長們的困擾，並提高幼童快篩的便利性，考量唾液快篩較適合幼兒使用，教育局也特別分批採購了10萬劑唾液快篩，提供給本市確診停課的幼兒園學童復課前使用，讓幼童篩檢更Easy。

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教育局指出，疫情持續升溫，截至5月14日止，桃園市各級學校已經累計有1萬737人(師563人、生10,174人)確診，目前採舊制「10+7」居家隔離中的師生計有1,782人，採新制居隔「7+7」的師生計有5,489人。流行疫情指揮中心自5月8日宣布實施新制迄今，國小暫停實體課程及高國中3天防疫假的師生共計1萬9,078人，因此鄭文燦市長特別指示教育局採購20萬劑鼻腔快篩及10萬劑唾液快篩，讓各校師生都能即時確認健康情形及提供復班復課使用。

目前全市學校快篩試劑供應主要來源為中央配發及市府其他單位協助，例如教育部已配發10萬6,737劑快篩試劑，市府衛生局及秘書處也提供22萬624劑快篩試劑，總計32萬7361劑，教育局也依各校疫情需求，於上(4)月26日開始迄今陸續發放27萬3,083劑供學校師生使用。近日由於本土疫情持續升溫，本市本土確診案例破萬，各校出現確診案例停課的情況持續每日攀升，也致使學校快篩試劑需求量不斷增加。