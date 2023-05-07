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剛握手喊「良性競爭」⋯吳思瑤自稱年輕　張斯綱酸：把選舉格局做小

▲▼民進黨立委吳思瑤、國民黨台北市議員張斯綱碰面握手致意。（圖／吳思瑤辦公室提供）

▲民進黨立委吳思瑤、國民黨台北市議員張斯綱碰面握手致意。（圖／吳思瑤辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市國民黨立委初選激烈競爭，在第一選區（士林區、北投區）部分，在台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜的協調下，由議員張斯綱出線。張斯綱與現任民進黨立委吳思瑤7日一早在天母碰面，兩人握手表面和諧，但吳思瑤受訪時強調自己「比較年輕」，使張斯綱反酸，兩人都是六年級同一世代，討論此事是「把選舉格局做小」。

吳思瑤、張斯綱7日上午先後出席天母里園遊會活動，兩人見面氣氛良好、場面溫馨，一碰面就緊緊握手致意，同聲表示要「良性競爭、相互加油」，互相恭維稱呼「思瑤姊姊」、「斯綱哥哥」，張斯綱更是送花給吳思瑤，祝福對方的媽媽母親節快樂。

隨後，吳思瑤自曝選戰策略是「以不變應萬變」，提及現在努力催生「青年基本法」草案，不管在國家政策或校園民主改革，「思瑤姊姊」都與年輕朋友站在一起，是年輕朋友的代言人，且「相較於張議員，其實我比他更年輕，我比他更有執行力、行動力，也有紮實的問政表現跟服務成績」。

不過，吳思瑤和張斯綱都是「六年級生」，吳思瑤1974年生今年滿48歲，而1971年生、今年滿51歲的張斯綱年紀較吳思瑤稍長。面對與吳思瑤握手表面和諧，但對手卻在事後主打自己比較年輕？張斯綱表示，年不年輕根本不重要，年輕是觀念、思想與做法，就像民進黨市議員王世堅年紀也不小，但年輕選票很多，理由是很多思維跟年輕人有接上線。

張斯綱說，「年輕不是年齡問題，更何況我們都是六年級，基本上是同一世代的人，討論這種事情，基本上是把選舉格局做小。」自己未來也會打團體戰，除了國民黨議員之外，還要爭取其他友好議員相挺，包括此區的無黨籍議員、民眾黨議員黃瀞瑩，都是他要爭取的對象，必須擴大支持力。

至於接下來要加強哪些地方？張斯綱提及，選舉部分是「攻守並進」，特別是民進黨執政8年期間有很多奇怪的事情，應該做一次「總體檢」、「總複習」，不要讓這些事船過水無痕、過了大家就忘記，應提醒民眾這8年曾做過什麼事情、曾為什麼事情得不到大家支持、曾做錯什麼事情。

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