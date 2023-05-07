高嘉瑜批李彥秀：把虐童案當政治籌碼　工作沒做好整天想選舉

▲民進黨立委高嘉瑜尋求連任，面臨「回鍋」的國民黨台北市議員李彥秀挑戰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市內湖托嬰中心爆虐童，成為台北市第四選區（內湖、南港）立委選戰焦點，國民黨議員李彥秀批評民進黨立委高嘉瑜還在睡，遭高撰寫長文反擊，但李7日舉證再批「連回嘴都像在陷眠（台語，說夢話）可憐啊！可悲啊！」對此，高嘉瑜受訪表示，李彥秀將虐童事件作為政治籌碼，非常不應該，自己的工作沒做好，反而做政治鬥爭，整天只想著選舉。

高嘉瑜今天稍早在東湖慈后宮附近受訪表示，據她了解，相關影片都已經送給警察局了，她很訝異發生這樣的事情，大家都非常心痛，但李彥秀卻將其作為政治籌碼，對自己做攻擊，「我覺得這非常不應該」，作為市議員，李彥秀應該先去監督台北市政府，有沒有把相關監管工作做好。

高嘉瑜批評李彥秀說，「自己的工作沒做好，卻反而做政治鬥爭，李彥秀議員個人半年選了3次，又要選議員，又要選議長，又要選立委，等於是正事不做，整天只想著選舉」，反觀自己從擔任市議員開始，從2019年就透過質詢要求台北市政府應該要求托嬰中心留存6個月的相關畫面，並建立遠端即時連線機制，讓家長們可以即時監控，這些都非常必要。

高嘉瑜表示，李彥秀當時身為立法委員，除了跟進自己的質詢內容，提了一個臨時提案外，在立法院審議相關條文的時候，也不在現場。

此外，針對台灣基進台北市黨部主委吳欣岱有志參選港湖立委，恐瓜分民進黨本土票源一事，高嘉瑜表示，現在很明顯，李彥秀每天都在拉抬所謂的「第三人」想要讓她參選，藉此來保送國民黨，這樣的司馬昭之心路人皆知，對自己來說，就是努力站穩腳步、跨大基礎，為民進黨在港湖區守住這關鍵的一席，爭取國會過半，這對於2024選舉來說是非常重要、關鍵的。

至於媒體追問，是否是英系在背後使力幫助吳欣岱？高嘉瑜否認說，「這部分我是沒有看到啦」，選舉過程中有許多風風雨雨都會過去，等到正式提名後，民進黨的總統候選人就是賴清德，內湖南港就是高嘉瑜，大家都會團結一致。