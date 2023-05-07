分析2024總統大選最新民調　吳子嘉曝賴清德隱憂：最後會輸掉

▲民進黨主席、副總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

根據《美麗島電子報》民調數據顯示，2024總統大選在藍綠對決的狀況下，民進黨主席賴清德以45.0％支持度領先新北市長侯友宜的39.3％，但若非綠整合成功，侯友宜與民眾黨主席柯文哲搭檔，可拿下46.6％，而賴清德則剩40.7％，讓《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，民進黨其實內部有非常大的隱憂，一定要徹底去檢討，否則這場選戰最後會輸掉。

吳子嘉在《董事長開講》分析，現在這個情況，侯友宜衰得要命，被人家罵得跟什麼一樣，被修理成這個樣子，結果他跟柯文哲一配，竟有46.6％，然後一路領先的賴清德就輸掉，這個很可怕，表示賴清德的天花板已經到了。

吳子嘉說，賴清德原本在1對1的對戰組合下贏了國民黨5個百分點，那是柯文哲給他的，所以柯文哲一跟藍軍合併的情況之下，馬上就贏了，這個問題非常嚴重。

吳子嘉指出，因為今天的情況是藍軍最弱的時候，現在分裂，人選也沒確定，不論是侯友宜還是有意爭取參選的鴻海創辦人郭台銘都被攻擊到萬箭穿心，居然加上柯文哲就會贏，柯文哲也知道他有這個力量，他就是關鍵的影響人，民進黨則要去面對到底哪裡出了問題。