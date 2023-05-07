影／吳思瑤握手張斯綱籲「良性競爭」　批侯友宜喬事撈過界

記者呂晏慈／台北報導

台北市議員張斯綱將代表國民黨參選第一選區（北投、士林）立委，報載連新北市長侯友宜在初選過程都出手協調。對此，積極爭取連任的民進黨立委吳思瑤7日說，期盼用政績、政策與對手對話，又酸侯友宜「撈過界」沒有專心新北市政；稍早吳思瑤、張斯綱已碰面握手致意，互相恭維稱呼「思瑤姊姊」、「斯綱哥哥」，互動融洽。

吳思瑤、張斯綱今天上午先後出席天母里園遊會活動，兩人見面氣氛良好、場面溫馨，一碰面就緊緊握手致意，同聲表示要「良性競爭、相互加油」，互相恭維稱呼「思瑤姊姊」、「斯綱哥哥」，張更送了玫瑰花給吳，祝福吳的母親天天年輕快樂。

吳思瑤和張斯綱都是「六年級生」，吳思瑤1974年生今年滿48歲，2006年開始擔任台北市議員，2016年轉戰立委並成功連任；而張斯綱的年紀較吳思瑤稍長，1971年生今年滿51歲，2018年甫當選台北市議員。

▲民進黨立委吳思瑤（左）、國民黨台北市議員張斯綱（右）碰面握手致意。（圖／吳思瑤辦公室提供）

吳思瑤會前在市議員陳賢蔚、林延鳳陪同下接受媒體聯訪，她表示，非常恭喜張斯綱正式成為立委參選人，希望這是一場高品質、優質的選戰，自己盼用政績來競爭，用政策來對話。

吳思瑤說，她的選戰策略是「以不變應萬變」，16年來，6000多個日子，她跟北投、天母的鄉親生活在一起、打拚作伙，深耕基層、認真服務，而在國會問政方面，更是獲得最多公督盟「優秀立委」肯定的立委，長期投入教育、文化、科技議題，例如現在努力催生「青年基本法」草案，不管在國家政策或校園民主改革，「思瑤姊姊」都與年輕朋友站在一起，是年輕朋友的代言人。

吳思瑤表示，她對自己深具信心，平常認真工作和服務就是最強大的基底，「相較於張議員，其實我比他更年輕，我比他更有執行力、行動力，也有扎實的問政表現跟服務成績」。

另對媒體追問，侯友宜跨區協調國民黨立委初選，想藉此營造國民黨團結的氛圍一事，吳思瑤諷刺說，原來「好好做事」變成「好好喬事」，而且都「撈過界」喬到台北市來，前幾天她就質疑侯友宜沒有用心在市政，不斷介入國民黨立委的協調，如果是協調新北市當然沒有話說，可是一再撈過界，很納悶台北市長蔣萬安沒有政治的身份嗎？連政治的角色都沒有了嗎？她說，自己前幾天提出提醒後，最後才看到蔣萬安來「參一腳」。

▲民進黨立委吳思瑤接受媒體聯訪。（圖／吳思瑤辦公室提供）