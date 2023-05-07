吳思瑤正能量唱跳「心花開」　點名3女立委組立院BLACKPINK

記者呂晏慈／台北報導

2024台北市第一選區（北投、士林）立委選舉開打，民進黨立委吳思瑤積極尋求連任，國民黨台北市議員張斯綱有意「更上層樓」，兩人7日上午在天母里園遊會活動同框握手，互動融洽。有趣的是，吳思瑤6日晚間參與地方活動時唱跳台語名曲「心花開」，被支持者封為「北投BLACKPINK」，她笑稱，民進黨立委林楚茵、林宜瑾、邱議瑩聞聲也想組「立院BLACKPINK」。

吳思瑤昨天晚間出席北投集福宮平安餐會時，與市議員及服務團隊助理群們上台唱歌伴舞，現場演唱「心花開」炒熱氣氛，更有支持者封她「北投BLACKPINK」，引發媒體關注。

吳思瑤今天上午受訪笑稱，昨天她感受到黨內夥伴團結一心，很真誠、開心地用歌聲與民眾同歡，「北投BLACKPINK」意外驚喜出道，未來將與市議員們一起打一場高跑品質的選戰，不管是跑行程、服務地方、連結中央地方政策，北投會團結一心守住這珍貴的一席，同時盼台北市立委過半。

吳思瑤說，她不敢跟天團BLACKPINK比，因為唱跳功力、年齡都有很大的差別，重點是真誠、熱情的與社區同歡，讓大家知道，看到吳思瑤就代表「正能量」，謝謝議員、基層里長們長期一起服務地方，大家都是自己最堅強的後盾。

吳思瑤透露，同黨立委林楚茵昨天看到自己的臉書，立刻「報名」要一起唱歌，也許可以與林楚茵、林宜瑾、邱議瑩共組「立院BLACKPINK」。她笑說，邱議瑩聞言跳出來說，邱自己和林楚茵絕對是「black」的部分，因為她們膚色比較黑一點。

▲民進黨立委吳思瑤接受媒體聯訪。（圖／吳思瑤辦公室提供）