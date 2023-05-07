逛魚店驚喜偶遇母鯊產子過程　眾人憂「被吃掉」結局超暖

▲ 網友逛餐廳魚店驚喜偶遇母鯊魚生產過程 。（圖／翻攝 千里眼影片）

記者任以芳／綜合報導

你看過鯊魚產仔嗎？廣東廣州一名網友分享自己新奇經驗，逛魚店餐廳時偶然目睹母鯊魚生產場景，兩個小時生下三條鯊魚寶寶，全被網友全被記錄下來。

該名拍攝網友指出，自己是第一次見到鯊魚產子，感到非常神奇。影片顯示，鯊魚母親在一個特製的水池中等待產子的過程，期間不斷宮縮，經過長達兩個小時的努力，母鯊總共產下三條小鯊魚。

餐廳管理人員朱先生稱，這條是普通養殖的鯊魚，是半個月前花幾千塊錢（人民幣）買來放前台的觀賞魚，本來也不會殺，意外產崽以後，更不會殺了，會一直養下去，還跺蝦肉給牠們吃，咨詢專業人士後怕鯊魚誤食自己寶寶，已分開餵養。

▲3條小鯊魚平安誕生 。（圖／翻攝 千里眼影片）

許多大陸網友留言表示，「第一次親眼見到鯊魚產子的場景，對於生命的奇妙和自然的神秘感到震撼和敬畏。」一些網友呼籲對鯊魚保護，共同努力保護海洋生物的生存環境，確保鯊魚們能夠繼續繁衍後代。

根據研究資料顯示，鯊魚是海洋中的頂級掠食者，一種古老而神秘的海洋生物，產子過程與其他魚類不同，不是卵生而是通過胎生，這種繁殖方式也讓母鯊魚在孕育過程付出更多風險和努力。另外，鯊魚生殖能力也是非常強大的。不少鯊魚可在一年內產下多批小魚，其生殖週期也非常長，有的鯊魚可以活到五十年以上。

