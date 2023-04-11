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「路邊生小孩」40秒震撼畫面曝光　流浪女子急求助：救救孩子

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲女子與孩子被緊急送往當地醫院，情況穩定。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國舊金山一名無家可歸的流浪婦女6日在人行道上生產，當時並沒有醫護人員在場，全靠好心路人出手幫忙，最終婦女與孩子被送往當地醫院，情況穩定。目前網路正流傳一段女子路邊生產的40秒畫面。

綜合舊金山標準報、Kidspot等報導，依據網路流傳的畫面，這名婦女穿著黑色長褲側倒在人行道上，褲子脫一半，孩子就躺在旁邊地上大聲哭泣，身上蓋著布，在場其他人出手幫忙，說著「放輕鬆，救護車會來的」。女子還向旁人求助，說著「請救救我的孩子」（Help my baby, please），最終在影片結束前，她伸出雙手抱起孩子。

消防單位9日透過聲明指出，就在6日這天，當地一名婦女在公眾視野之下生了一名孩子，母親、孩子均安，兩人被送往醫院，情況穩定，但以隱私法為由，拒絕透露女子生產的確切地點、時間及其他細節資訊。該機構也拒絕證實影片中的女子是否就是聲明內提到的婦女。

有目擊者宣稱這名女子生產前在吸毒，但相關消息並未獲得衛生部門或任何單位證實。

孕婦在路邊生產的事件相當少見，不過先前有過類似案例。2007年，一名婦女在舊金山人行道生下一名男嬰之後，把孩子遺棄。

※以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

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