半夜劇痛以為腎結石　18歲女突然「生下女兒」傻眼：生理期正常

▲少女劇痛以為腎結石,結果卻生下女嬰。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國南卡羅來納州18歲少女布里安娜(BriAnna Blanton)突然感到劇痛,以為自己有腎結石的她緊急就醫,意外發現自己懷孕並且生下一名女嬰,然而她懷孕期間體重完全沒有增加,甚至還有生理期,竟然生下寶寶讓她非常驚訝。

布里安娜表示,去年9月8日凌晨4時她在睡夢中突然被痛醒,「我當時突然非常想上廁所,但我決定繼續睡,結果10分鐘後感覺好像被車撞一樣痛,所以我叫醒媽媽趕緊帶我去醫院」。

When BriAnna Blanton woke up in pain, she went to the hospital, thinking she had kidney stones.



But it was quickly discovered that the 18-year-old was actually in labour. https://t.co/sgWutn0fvB