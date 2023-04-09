　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

人妻剖腹產半夜「脹奶發燒」！丈夫一聽狂罵3小時：她疼讓她死

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

▲孕婦剖腹產完半夜脹奶發燒，丈夫卻對著她狂罵3小時。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

這樣還配叫丈夫？安徽阜陽一名女子因為生產困難，選擇了剖腹產，事後在病房痛得哀號，豈料女子的丈夫在旁沒有安慰，反而是不斷痛罵「哭有啥用、妳別哭」等話語，甚至還冷淡回應「她疼（讓）她死」，行為引起了大陸網友不滿。

綜合陸媒報導，這名女子6日在阜陽臨泉縣的婦幼保健醫院生產，因為過程不順利選擇剖腹產。由於家庭因素考量，女子、丈夫討論後沒有打算母乳餵養，不過因為醫師不知情，於是做了催乳，而當時丈夫並沒有在旁邊，不曉得醫師做了這個動作。

後來女子半夜脹奶、發燒，實在忍得受不了，才告知丈夫這件事情。丈夫聽完以後大發雷霆，想要找醫師理論，卻怎麼也找不到人，於是轉頭將脾氣發在妻子身上，聽到對方痛苦哀號，還開口痛罵「哭有啥用，你別哭，沒腦子是不是」，話語十分無情。

▼女子剖腹產完本來沒打算親餵，但因為醫師做了催乳，導致半夜脹奶發燒。（示意圖／ETtoday資料照）

▲醫院,嬰兒室,孕婦,新生兒,產房,早產兒,探病（圖／記者姜國輝攝）

由於女子開刀的傷口仍在疼痛，一旁的護理師開口勸「先到門口冷靜一下」，豈料丈夫仍舊不消氣，還說出了「她疼（讓）她死」的話語，讓人聽了相當不舒服。

該醫院工作人員接獲通知後表示，目前已把事件轉給政府工作人員，相關機構會去做家庭矛盾的調解工作，這名男子平時相當關心妻子，只不過脾氣較為火爆，才會說出這種話，而非真的想讓妻子死去。

不過，貼文引起討論後，仍有不少大陸網友不買單這種說法，不斷出言痛批，「這種人為什麼有老婆」、「剛生完孩子、在醫院就這種態度，好奇平時是怎麼個關心法」、「成年人了，情緒能不能穩定一點」、「能說出她疼她死這句話，就夠離婚了」、「關心就罵3小時」、「就是脾氣爆點？本來想罵醫生沒找到，罵了妻子3小時？」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
他抱怨夜市「愛播玖壹壹歌」：品味真差　釣出健志神回應
「重機女神」痞幼認分手男友！
3億流水席在高雄！內門總舖師「娶媳」辦200桌　局長：史上最
港女來台包車「臨時放鳥」！司機開160公里撲空氣炸
李昇基婚禮「大咖前輩」喊：一周要做5次！他嚇到擦汗
猴痘疫苗「名額增至3萬人」　50家醫院可接種

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人妻剖腹產半夜「脹奶發燒」！丈夫一聽狂罵3小時：她疼讓她死

張家界跳崖4人身分曝　23歲女發最後動態！家屬慟致死原因

甜美幼教師狂約3家長「一天來4次」　事後崩潰求饒：腫起來了

遊客直擊「白虎吃孔雀」　動物園：散養1000多隻，加強防止往猛獸區跑

陸女被逼連5年考公職未錄取　母親責備「沒出息」致精神分裂

解放軍徐州艦相距5浬「目視」宜陽艦　央視記者：戰術動作向其接近

研究所半夜公布錄取名單　「30mins內無回應視為放棄」引眾怒

解放軍環島軍演第二日最新畫面：火箭軍夜間機動轉場實施第二輪打擊

內蒙草原大火從蒙古國燒過來　上百消防員衝邊境撲滅1.2公里火線

轟6-K模擬精確打擊、徐州艦現身東部外海　解放軍環島戰備警巡細節曝

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

爸控管飲食不讓柯基「吃地瓜」 牠眼神死不給碰：人家又不胖！

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

戲精汪！柯基喝完水突自嗨狂奔 下秒斷電倒地狂扭網笑：喝符水

人妻剖腹產半夜「脹奶發燒」！丈夫一聽狂罵3小時：她疼讓她死

張家界跳崖4人身分曝　23歲女發最後動態！家屬慟致死原因

甜美幼教師狂約3家長「一天來4次」　事後崩潰求饒：腫起來了

遊客直擊「白虎吃孔雀」　動物園：散養1000多隻，加強防止往猛獸區跑

陸女被逼連5年考公職未錄取　母親責備「沒出息」致精神分裂

解放軍徐州艦相距5浬「目視」宜陽艦　央視記者：戰術動作向其接近

研究所半夜公布錄取名單　「30mins內無回應視為放棄」引眾怒

解放軍環島軍演第二日最新畫面：火箭軍夜間機動轉場實施第二輪打擊

內蒙草原大火從蒙古國燒過來　上百消防員衝邊境撲滅1.2公里火線

轟6-K模擬精確打擊、徐州艦現身東部外海　解放軍環島戰備警巡細節曝

「伊藤潤二Ｘ歐拉歐拉」限定餐酒館驚嚇登場！富江、雙一經典篇章設計餐點

人妻剖腹產半夜「脹奶發燒」！丈夫一聽狂罵3小時：她疼讓她死

「重機女神」痞幼認分手50歲男友！　4個月戀情告吹：一個人了

快訊／台南槍擊醫院丟包命案　3犯嫌「2人聲押1人交保」

Jeep小改款Wrangler內外升級！新增Offroad導航、電動頂篷

3億流水席在高雄！內門總舖師「娶媳」辦200桌　局長：史上最澎湃

楊紫成功追星！驚見孫燕姿現身「陸劇殺青照」　與范丞丞同台飆戲

OffGun七年一樣甜！只吵過兩次架　其中一次是為神秘「屁聲」

他抱怨台中夜市「愛播玖壹壹歌」：品味真的差！　釣出健志神回應

靈性生態／愛地球從我做起　靈鷲山淨灘守護海洋

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

大陸熱門新聞

「少林武僧」遭業餘拳手爆打　2分鐘KO影片曝

30歲男娶47歲妻！新婚夜看到素顏嚇壞　堅持離婚

甜美幼教師園內玩嗨！約3學生家長「1天4次」

午睡起床扳手消失！兒子一句話讓他嚇壞

大陸專家：武漢華南市場病毒應源自人類

學妹做實驗遭硫酸噴臉！淡定模樣學姐看傻

跳崖4人身分曝　23歲女發最後貼文

BMW女駕駛酒駕撞車！女騎士遭拖行

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

解放軍徐州艦相距5浬「目視」宜陽艦 央視記者：戰術動作向其接近

遊客直擊「白虎吃孔雀」 動物園：加強防止往猛獸區跑

台中醫陝西開診所被笑傻：就喜歡這樣

研究所半夜公布錄取名單　30mins無回應視為放棄

共軍軍演採「全向圍島懾壓態勢」 陸專家釋5特點：山東艦加入演習

更多熱門

相關新聞

嬰兒「髖關節發育不良」　醫曝危險因子

嬰兒「髖關節發育不良」　醫曝危險因子

台灣每1,000位新生兒有1至2位出現發展性髖關節發育不良的情形，若未治療，日後可能造成跛行、長短腿、提早髖關節退化等問題。醫師指出，在基因和環境等多重因素下，可能會產生不正常發育，目前已知的危險因子包含有女嬰、胎位不正（特別是臀位）、家族中有相關病史及包巾包裹過緊等。

柴嬰兒包緊緊！躺著看電視睡著　

柴嬰兒包緊緊！躺著看電視睡著　

3月嫩嬰救少年阿公　女醫揪0.7cm病灶

3月嫩嬰救少年阿公　女醫揪0.7cm病灶

寶寶探頭跌落嬰兒椅　邊牧化身汪汪墊救援成功

寶寶探頭跌落嬰兒椅　邊牧化身汪汪墊救援成功

怕弟摔下！貓守床邊腳被抓也不跑

怕弟摔下！貓守床邊腳被抓也不跑

關鍵字：

孕婦生產產婦嬰兒母乳

讀者迴響

熱門新聞

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

獨／爺孫戀李坤城兒　疑PO文曝父死訊

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

陳天仁崩潰認「產後求歡周孝安」被拒！

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

父子騎車拼外送…「驚見是主持界大哥」！

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

周曉涵罕見硬起來發聲！親揭「和周孝安真實關係」

快訊／采子2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

網追《模仿犯》發現這演員太強！「轉到哪台都是他」

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面