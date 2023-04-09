人妻剖腹產半夜「脹奶發燒」！丈夫一聽狂罵3小時：她疼讓她死

▲孕婦剖腹產完半夜脹奶發燒，丈夫卻對著她狂罵3小時。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

這樣還配叫丈夫？安徽阜陽一名女子因為生產困難，選擇了剖腹產，事後在病房痛得哀號，豈料女子的丈夫在旁沒有安慰，反而是不斷痛罵「哭有啥用、妳別哭」等話語，甚至還冷淡回應「她疼（讓）她死」，行為引起了大陸網友不滿。

綜合陸媒報導，這名女子6日在阜陽臨泉縣的婦幼保健醫院生產，因為過程不順利選擇剖腹產。由於家庭因素考量，女子、丈夫討論後沒有打算母乳餵養，不過因為醫師不知情，於是做了催乳，而當時丈夫並沒有在旁邊，不曉得醫師做了這個動作。

後來女子半夜脹奶、發燒，實在忍得受不了，才告知丈夫這件事情。丈夫聽完以後大發雷霆，想要找醫師理論，卻怎麼也找不到人，於是轉頭將脾氣發在妻子身上，聽到對方痛苦哀號，還開口痛罵「哭有啥用，你別哭，沒腦子是不是」，話語十分無情。

▼女子剖腹產完本來沒打算親餵，但因為醫師做了催乳，導致半夜脹奶發燒。（示意圖／ETtoday資料照）



由於女子開刀的傷口仍在疼痛，一旁的護理師開口勸「先到門口冷靜一下」，豈料丈夫仍舊不消氣，還說出了「她疼（讓）她死」的話語，讓人聽了相當不舒服。

該醫院工作人員接獲通知後表示，目前已把事件轉給政府工作人員，相關機構會去做家庭矛盾的調解工作，這名男子平時相當關心妻子，只不過脾氣較為火爆，才會說出這種話，而非真的想讓妻子死去。

不過，貼文引起討論後，仍有不少大陸網友不買單這種說法，不斷出言痛批，「這種人為什麼有老婆」、「剛生完孩子、在醫院就這種態度，好奇平時是怎麼個關心法」、「成年人了，情緒能不能穩定一點」、「能說出她疼她死這句話，就夠離婚了」、「關心就罵3小時」、「就是脾氣爆點？本來想罵醫生沒找到，罵了妻子3小時？」