懷胎3個月腫成蒜頭鼻　辣妹生完「神奇換臉」網嚇：完全不同人

▲女子生產前後樣貌差超多。（圖／翻攝自TikTok／tyreecewood1）

記者李振慧／綜合報導

美國24歲女子伍德(Tyreece Wood)近來在網路上自爆，懷孕3個月時發現自己的身體有明顯變化，除了皮膚變差、眉毛變粗，就連鼻子也莫名變大，生產前後的模樣判若兩人，驚人變化讓她在網路上爆紅。

女子伍德在TikTok發布影片，影片中可看到，產前的她有著一頭秀髮，不但身形看起來十分纖瘦，就連鼻子也長得十分小巧，然而產後外貌卻發生劇烈變化，就連鼻子也莫名腫大變成蒜頭鼻。

伍德傷心表示，懷孕後她的皮膚和髮質發生劇烈變化，不但眉毛變粗、皮膚變黑、體重也暴增，「我光是應付懷孕期間的身體變化就已經夠困難了，然而照鏡子時，認不出來鏡中的自己最讓我沮喪，所以我懷孕期間幾乎沒拍什麼照」。

伍德產後回顧以前的照片時，意外發現自己的鼻子莫名變腫，「我懷孕期間有問過家人這件事，可是他們都說看起來沒什麼差，直到我生完，大家一起看照片時，他們才發現鼻子大小真的差很多」，幸好產後約1個月左右，鼻子又縮回原本的大小。

伍德懷孕期間的驚人變化讓她在網路上爆紅，影片獲得1千3百多萬人次點閱，許多網友驚嚇表示，「天啊，看起來完全不像同一個人」、「我不敢生了，我要找代理孕母」，還有網友也有類似經驗，「鼻子真的會變大，可能因為我生了3胎，鼻子到現在都沒有縮回去」。