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「莓果3月前無導致A肝案例」遭轟　好市多緊急聲明澄清

▲好市多冷凍綜合三種綜合莓退貨，設置會員專屬退貨櫃台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲聲明「莓果3月前無導致A肝案例」遭轟，好市多緊急澄清。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者趙蔡州／綜合報導

針對冷凍莓果接連驗出A肝病毒，被高雄衛生局勒令全面回收，美式賣場好市多（Costco）5日發布聲明，指出冷凍莓果產品已於國內販售很長時間，並無導致A肝的確診案例，喊話消費者無需恐慌，不料聲明反而引發爭議，甚至有醫師在臉書發文開轟。對此，好市多6日晚間再次聲明強調，「這並非公司之本意！」

高雄衛生局5日要求好市多，立即全面回收已售出、仍於效期內之全部科克蘭冷凍莓果類產品。好市多5日發布聲明，「根據衛生主管機關公告，我國從今年3月份開始因國際通報對進口的莓果產品進行A型肝炎檢驗，然而，此次高雄市衛生局命令召回Kirkland Signature 科克蘭冷凍草莓、Kirkland Signature 科克蘭冷凍藍莓和Kirkland Signature 科克蘭冷凍3種綜合莓產品，這些產品在國內已經販售了很長一段時間，在今年3月之前，國內也沒有出現因為食用相關產品導致感染A型肝炎的確症病例，消費大眾應無需恐慌」。

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▲▼好市多綜合莓果、藍莓。（圖／翻攝食藥署）

▲醫師蘇一峰表示，台灣因為A肝非常少見，一般台灣的醫生根本不會因為病人有感冒症狀，就替病人驗A肝。（圖／翻攝食藥署）

不料聲明一出引起網友正反論戰，胸腔科醫師蘇一峰更在臉書開轟，「Costco到底在講什麼？什麼叫台灣3月前沒有A肝病例，所以沒事結案」、「在台灣因為A肝非常少見，大部分A肝病人出現的是感冒症狀，在非疫區根本不會因為出現感冒症狀，就想到驗A肝好嗎」、「敢不敢讓吃過的民眾自費驗A肝抗體？」

對此，好市多6日晚間緊急發布聲明澄清，「關於本公司稍早對媒體相關回應，提及有關今年三月之前，並無因食用相關莓果之確診案例等語，並非公司之本意」、「本公司提醒，A型肝炎為法定傳染病，相關通報及資訊應以主管單位公布內容為主」。

好市多表示，「依據相關衛生主管機關之公告，我國最早是於今年三月間因為國際通報，開始對於進口莓果產品檢驗A型肝炎。此次高雄市衛生局命令召回有效期限內之Kirkland Signature 科克蘭冷凍草莓、Kirkland Signature 科克蘭冷凍藍莓、Kirkland Signature 科克蘭冷凍三種綜合莓，本公司均配合辦理」。

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