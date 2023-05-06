站推車上玩！「媽粗心1舉動」害拋空摔地　孩躺地不動了

網搜小組／劉維榛報導

家長一時疏忽，恐造成無法挽回的痛！有網友PO出賣場影片，一名孩子站在推車上嬉戲，而媽媽只顧著拿東西，不管孩子的安危，結果一拉推車，孩子瞬間拋空摔地，後腦杓似乎也著地了，小小身軀躺在地上不動，引來民眾包圍關心。影片曝光後，網友痛罵「這家長很有問題，小孩站著也敢推！」

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出一段賣場影片，一對母子來到冷藏區，當時孩子全身扭動站在推車裡，但媽媽急忙把東西放入車裡，就直接拉走推車，結果孩子因重心不穩，下一秒拋空摔在地上。

畫面可見，孩子疑似後腦杓著地，躺在地上不動了，媽媽衝上前扶起孩子，四周民眾也圍上去關心傷勢。對此，原PO也呼籲「小孩去賣場逛真的要注意安全。」

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▲孩子躺在地上不動了。（圖／翻攝爆廢公社）

影片曝光後，網友紛紛狂轟，「不懂他媽急什麼？害自己的小孩摔了，還拉起來二次傷害」、「真的大人要教孩子坐好...很危險，希望孩子沒事平安」、「家長太粗心」、「他媽拉車怎麼都沒在看」、「這家長很有問題，小孩站著也敢推」、「等等一定告賣場推車設計有問題」。

也有人眼尖猜測，該賣場像極了好市多擺設，「好市多推車，有椅子給孩子坐餒，這媽媽的問題啊」、「以後好市多如果禁小孩進入，那就是拜這對傑出的母子所賜」、「好市多最衰，到時候有問題的媽媽一定會說購物車怎麼設計的」。