好市多毒莓果延燒！消保處建置資訊專區「可查最新資訊」

▲好市多針對冷凍綜合三種綜合莓，設置會員專屬退貨櫃台。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許敏溶／台北報導

美式賣場「好市多」販售的冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，引發消費者恐慌，行政院消保處今（6日）表示，事件爆發後，除立即通知地方政府消保官積極妥處、要求業者儘速退貨賠償，協調優良消保團體提起團體訴訟外，並建置「好市多冷凍莓果污染資訊專區」，提供消費者了解本案處理情形，民眾可上網查詢最新資訊。

好市多販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓檢出A型肝炎病毒事件，引發廣大消費者恐慌，各地方縣市政府也陸續出手，高雄市衛生局昨（5日）重罰業者750萬，並要求業者回收，好市多也宣布即起開放3款科克蘭冷凍莓果退貨；北市衛生局今天也公布最新調查狀況，包括北市好市多內湖、北投分店的莓果產品全數下架。

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消保處稍早則表示，事件發生後，立即連繫好市多登記地的高雄市政府消保官，請其積極辦理下架退貨，並通知北市政府消保官要求仍在銷售該批遭污染冷凍莓果電商平台立即下架；另發文通知全國各地方政府，依法妥處本件消費爭議案件，目前遭污染莓果業已回收下架及退貨，也透過各地方政府消保官管道，要求業者依法賠償相關醫療及疫苗費用，未來也將積極與各地方政府消保官保持聯繫，密切注意消費者申訴情形並妥適處理。

至於團體訴訟部分，消保處指出，事發後立即與消基會等優良消費者保護團體聯繫，並獲其表示有承接團體訴訟意願；另行政院消保處也函請衛福部研議團體訴訟經費補助事宜，衛福部已表示可申請食品安全保護基金補助團體訴訟費用；未來消費者若無法獲得妥適處理時，政府將儘速請優良消費者保護團體提起團體訴訟，如要提起團體訴訟消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。

▲行政院消保處建置「好市多冷凍莓果污染資訊專區」，提供民眾查詢最新資訊。（圖／記者許敏溶翻攝）

此外，消保處也提醒消費者，為了讓消費者了解相關資訊，已經在消費者保護會網頁建置「好市多冷凍莓果污染資訊專區」，供民眾上網查詢最新資訊，也呼籲本案權益受損消費者，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，以保障自身權益。