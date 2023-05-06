好市多聲明惹怒醫！蘇一峰怒嗆：敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？

▲好市多冷凍綜合三種綜合莓驗出A肝病毒，高雄市衛生局要求全面回收。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者張乃文／台北報導

美式賣場好市多販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，爆出食安問題，高雄市衛生局也勒令全面下架。而好市多最新回應，會全力配合回收相關產品，但也指出冷凍莓果產品已於國內販售很長時間，並無導致A肝的確診案例，喊話消費者無需恐慌。不過，這段聲明也惹怒國內醫師，胸腔科醫師蘇一峰怒嗆「敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？」

高雄市衛生局5日晚間表示，勒令好市多基於企業責任，立即全面回收已售出、仍於效期內之全部科克蘭冷凍莓果類產品，以維護消費者食用安全。對此，好市多發布最新聲明：「根據衛生主管機關的公告，我國從今年3月份開始因國際通報對進口的莓果產品進行A型肝炎檢驗，然而，此次高雄市衛生局命令召回Kirkland Signature 科克蘭冷凍草莓、Kirkland Signature 科克蘭冷凍藍莓和Kirkland Signature 科克蘭冷凍3種綜合莓產品，這些產品在國內已經販售了很長一段時間，在今年3月之前，國內也沒有出現因為食用相關產品導致感染A型肝炎的確症病例，消費大眾應無需恐慌。」

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不過，此一聲明惹怒蘇一峰，他在臉書開嗆，「Costco到底在講什麼？什麼叫作台灣國內3月前也沒有A肝病例，所以沒事結案！」醫師指出，台灣原本因為A肝非常少見，甚至是只有個位數的案例，因此醫師不會特別檢驗，而大部分A肝患者出現的是感冒症狀，「非疫區不會因為感冒症狀就想到要驗A肝好嗎？」

▲高雄市衛生局勒令好市多，立即全面回收已售出、仍於效期內之全部科克蘭冷凍莓果類產品。（圖／食藥署提供）

蘇一峰更怒嗆「一句話，敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？」對此，《ETtoday新聞雲》記者也詢問醫師，他認為「買過且吃了的民眾可以檢驗」，也說明，台灣已經有10幾年都不是A肝疫區，在台灣原本可以說快要絕跡了，而這是公衛與全民一起努力的成果。

讓蘇一峰火大的是，好市多拿三個月前沒事當作藉口，但很多消費者根本沒有檢驗，沒驗當然不會被發現感染A肝。不過，醫師也說，台灣目前不會因為這件事就變成疫區，因為國人衛生習慣好，要注意的是可能會有小規模傳染。

有關好市多莓果最新處置，高雄市衛生局5日晚間表示，衛福部食藥署近日於邊境查驗，以及衛生局人員後續於市場抽驗好市多輸入之產品，有多件驗出A型肝炎病毒陽性，由於好市多商業登記所在地在高雄市，衛生局已勒令好市多基於企業責任，立即全面回收已售出、仍於效期內之全部科克蘭冷凍莓果類產品，以維護消費者食用安全。