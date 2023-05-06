　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多聲明惹怒醫！蘇一峰怒嗆：敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？

▲好市多冷凍綜合三種綜合莓退貨，設置會員專屬退貨櫃台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲好市多冷凍綜合三種綜合莓驗出A肝病毒，高雄市衛生局要求全面回收。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者張乃文／台北報導

美式賣場好市多販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，爆出食安問題，高雄市衛生局也勒令全面下架。而好市多最新回應，會全力配合回收相關產品，但也指出冷凍莓果產品已於國內販售很長時間，並無導致A肝的確診案例，喊話消費者無需恐慌。不過，這段聲明也惹怒國內醫師，胸腔科醫師蘇一峰怒嗆「敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？」

高雄市衛生局5日晚間表示，勒令好市多基於企業責任，立即全面回收已售出、仍於效期內之全部科克蘭冷凍莓果類產品，以維護消費者食用安全。對此，好市多發布最新聲明：「根據衛生主管機關的公告，我國從今年3月份開始因國際通報對進口的莓果產品進行A型肝炎檢驗，然而，此次高雄市衛生局命令召回Kirkland Signature 科克蘭冷凍草莓、Kirkland Signature 科克蘭冷凍藍莓和Kirkland Signature 科克蘭冷凍3種綜合莓產品，這些產品在國內已經販售了很長一段時間，在今年3月之前，國內也沒有出現因為食用相關產品導致感染A型肝炎的確症病例，消費大眾應無需恐慌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，此一聲明惹怒蘇一峰，他在臉書開嗆，「Costco到底在講什麼？什麼叫作台灣國內3月前也沒有A肝病例，所以沒事結案！」醫師指出，台灣原本因為A肝非常少見，甚至是只有個位數的案例，因此醫師不會特別檢驗，而大部分A肝患者出現的是感冒症狀，「非疫區不會因為感冒症狀就想到要驗A肝好嗎？」

▲▼好市多,冷凍藍莓,藍莓。（圖／食藥署提供）

▲高雄市衛生局勒令好市多，立即全面回收已售出、仍於效期內之全部科克蘭冷凍莓果類產品。（圖／食藥署提供）

蘇一峰更怒嗆「一句話，敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？」對此，《ETtoday新聞雲》記者也詢問醫師，他認為「買過且吃了的民眾可以檢驗」，也說明，台灣已經有10幾年都不是A肝疫區，在台灣原本可以說快要絕跡了，而這是公衛與全民一起努力的成果。

讓蘇一峰火大的是，好市多拿三個月前沒事當作藉口，但很多消費者根本沒有檢驗，沒驗當然不會被發現感染A肝。不過，醫師也說，台灣目前不會因為這件事就變成疫區，因為國人衛生習慣好，要注意的是可能會有小規模傳染。

有關好市多莓果最新處置，高雄市衛生局5日晚間表示，衛福部食藥署近日於邊境查驗，以及衛生局人員後續於市場抽驗好市多輸入之產品，有多件驗出A型肝炎病毒陽性，由於好市多商業登記所在地在高雄市，衛生局已勒令好市多基於企業責任，立即全面回收已售出、仍於效期內之全部科克蘭冷凍莓果類產品，以維護消費者食用安全。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
影／李多慧「體驗台灣啦啦隊習俗」驚喊：我要逃跑！
陸軍裝甲下士狂飆撞死人！　放假剛出營就出事
台灣第2人！劉致榮曝無安打關鍵：大谷翔平
一口氣「3家麥當勞掰了」！　全場指向1點：被搞垮
快訊／高雄22歲男狂飆失控畫面曝！　連撞3車1死2傷
大學欠薪3個月！教師嗨喊「入帳了」　看到備註6字傻眼
情侶全裸慘死峇里島　驗屍結果「利器割喉與勒斃」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市下架7千公斤A肝莓！衛生局：還沒人通報不適　77業者稽查結果曝

立夏熱爆！台東大武中午飆破39度　「今年迄今最高溫」

好市多聲明惹怒醫！蘇一峰怒嗆：敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？

女高中生吃藏壽司「開蓋不拿餐」爽玩迴轉台壽司！事後還不承認

明道大學欠薪3個月！教師嗨喊「入帳了」　看到備註6字傻眼：被騙

桃園衛生局下架好市多2分店「12公噸A肝毒莓」　41人回報身體異狀

8地高溫警示「飆38度」　梅雨鋒明殺到上空！「灌到發紅」熱區曝

站推車上玩！「媽粗心1舉動」害拋空摔地　孩躺地不動了

南非冰球成人世錦賽台灣奪金牌！　他是新北消防替代役周宏秝

超商店員慘死　點開Google評論「滿滿1星負評」：店員態度超差

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

22歲男路口翹孤輪直衝　下秒慘自摔狠撞名車！

行車糾紛竟叫黑道支援！　6煞逼喝10瓶藥酒＋圍毆

目睹騎士「轉彎未讓行人」　他見警秒追上炸魔性笑聲

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓

北市下架7千公斤A肝莓！衛生局：還沒人通報不適　77業者稽查結果曝

立夏熱爆！台東大武中午飆破39度　「今年迄今最高溫」

好市多聲明惹怒醫！蘇一峰怒嗆：敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？

女高中生吃藏壽司「開蓋不拿餐」爽玩迴轉台壽司！事後還不承認

明道大學欠薪3個月！教師嗨喊「入帳了」　看到備註6字傻眼：被騙

桃園衛生局下架好市多2分店「12公噸A肝毒莓」　41人回報身體異狀

8地高溫警示「飆38度」　梅雨鋒明殺到上空！「灌到發紅」熱區曝

站推車上玩！「媽粗心1舉動」害拋空摔地　孩躺地不動了

南非冰球成人世錦賽台灣奪金牌！　他是新北消防替代役周宏秝

超商店員慘死　點開Google評論「滿滿1星負評」：店員態度超差

投資虛擬貨幣...民眾險被騙百萬　恆春警感謝金融機構阻詐

微電車主注意！彰化已4700輛掛牌　警方加強取締...改裝可罰5400

柯林頓早知道「普丁遲早入侵烏克蘭」　12年前對話洩盤算

永恆的母愛　2023年台南勞工模範母親表揚溫馨登場

快訊／新莊工安意外！超大片花崗石板突倒　當場壓斷工人大腿

北市下架7千公斤A肝莓！衛生局：還沒人通報不適　77業者稽查結果曝

王淨甜喊「我談戀愛了」！　公開和曹佑寧戀情原因曝：很尷尬

三重男床下藏大批「膠原蛋白」　警一搜…他吐實：是毒品啦！

大谷翔平打擊熄火、中斷連7戰安打　遊騎兵延長賽送天使贏球

街口獲泰山「金援」！擬先減資1.19億彌補虧損　預計5／11生效

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

澳男誤食老鼠藥　護理人爆「女友」內幕

首波梅雨鋒面要來了！雷雨彈轟3地　冷空氣接力殺到「氣溫掉10度」

汐止住戶負評逼送上樓　外送員們怒了

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

台灣麥當勞官方證實！逢甲店29日熄燈

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

超商取包裹「見1串數字」笑了！一票人都收過：別領

今彩539頭獎一注獨得！爽抱走800萬

超商店員慘死　點開Google評論「滿滿1星負評」

獨／一中商圈「麥當勞尊賢店」也將收攤

今立夏！命理師曝「3大生肖」財旺到發熱

外國人狂吹捧「1小吃」！網曝關鍵：台灣獨有

更多熱門

相關新聞

桃園衛生局下架好市多「12公噸A肝毒莓」

桃園衛生局下架好市多「12公噸A肝毒莓」

針對好市多賣場販售科克蘭冷凍三種綜合莓、冷凍藍莓檢出A型肝炎病毒事件，引發廣大消費者恐慌，桃園市衛生局於4月29日前往桃園市中壢、蘆竹南崁店稽查，並於5月4日會同消保官現場調查，截至5月4日已預防性下架約12公噸，衛生局並在5月3日發出2401通簡訊提醒曾購買民眾注意，其中有41人回報，目前僅少數人出現發燒、腹瀉等異狀，衛生局呼籲民眾若驗出有A型肝炎病毒，請儘速通報衛生局。

站推車上玩！「媽粗心1舉動」害拋空摔地　孩不動了

站推車上玩！「媽粗心1舉動」害拋空摔地　孩不動了

好市多1.4萬包藍莓「書面審查」就放行！

好市多1.4萬包藍莓「書面審查」就放行！

冷凍莓果要全面回收！好市多最新聲明

冷凍莓果要全面回收！好市多最新聲明

檢出A肝毒莓被重罰750萬！好市多回應

檢出A肝毒莓被重罰750萬！好市多回應

關鍵字：

好市多蘇一峰A肝莓果藍莓

讀者迴響

熱門新聞

即／店員遭虐墜樓　全家總公司：解約加盟主

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下毒　一個月送醫3次

即／自小客撞3機車　1騎士死亡

妹子高調曬「Gucci數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

警專女學生偷摸男友遭瘋傳　校方證實了

澳交換生女密友曝果汁加老鼠藥原因

超商今天美式、拿鐵買6送6！

澳男誤食老鼠藥　護理人爆「女友」內幕

首波梅雨鋒面要來了！雷雨彈轟3地　冷空氣接力殺到「氣溫掉10度」

汐止住戶負評逼送上樓　外送員們怒了

凌晨02：19進入立夏！在家「2動作」犯門神大忌

阿伯從空中摔落「大咖歌后慘成肉墊」　曝膝蓋濺血照

更多

最夯影音

更多
Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD
王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面