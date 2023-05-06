賠償方案未出爐！台中市政怒了　要求好市多「購買者免費打疫苗」

▲台中市衛生局與法制局昨與好市多視訊會議，會中要求好市多免費提供購買問題莓果的會員抽血檢驗及注射疫苗。（圖／衛生局提供）



記者游瓊華／台中報導

美式大賣場好市多接連爆出莓果驗出A肝病毒事件，但針對消費者賠償方案一直未出爐。台中市衛生局長曾梓展昨（5）日與好市多總公司會議時動怒，強勢要求好市多應該免費提供疫苗施打以及抽血檢驗，但未獲得善意的回應。

有媒體報導，好市多與台北市政府開會，會中同意若有消費者經醫師評估需進行醫療或疫苗施打，好市多負全責；但據悉，好市多昨日與台中市衛生局開會時改口稱此為誤會，有關消費者賠償方案仍在擬定中。記者去電詢問好市多，公關公司回應，「好市多目前在積極研議中，將提供方案以回應相關團體及消費者」。

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▲台中市政府前往好市多稽查問題莓果。（圖／衛生局提供）



目前A肝疫苗須施打兩劑，成人每劑1800元到2000元不等、幼兒則1200元，若依照預估購入問題莓果人數約4.2萬人，好市多光是疫苗費用恐破億元。

▲A肝疫苗須打兩劑，價格3600元到4000元不等，若提供4.2萬名購買會員施打，費用恐破億。（圖／資料照片）



台中市政府昨(5)日由衛生局跨局處組成聯合稽查小組，前往好市多北屯店及南屯店稽查，截至5月4日止，包含檢出病毒的三種綜合莓及其他批號，共已回收2945.25公斤。另全面下架各類冷凍莓果商品計1萬3740公斤，後續將全數依規銷毀。

衛生局長曾梓展要求好市多，應儘速提供受害消費者施打疫苗的機會，但好市多僅說後續解決方案將統一公布。

衛生局表示，民眾如有出現疑似A型肝炎症狀，可前往18家醫療機構進行檢驗，衛生局已通知中市各大醫院，如醫師診療時發現疑似病例，請詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播可能性。

法制局消保官也提醒食用該批莓果的消費者，如有產生症狀，進行抽血檢驗等醫療行為者，應保留抽檢等相關醫療單據，以利日後求償。

衛生局提醒，A型肝炎病患罹病期間，應注意排泄物的處理、手部清潔與可能污染環境及器具消毒等腸胃道隔離措施，且應暫時停止製備食物、照顧病人及照顧嬰幼兒，降低病毒傳播風險，出現黃疸後7天或發病後在家休息14天即可解除隔離，恢復工作及上學。