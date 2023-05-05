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俄烏爆肢體衝突！俄羅斯代表「搶烏克蘭國旗」被追打　現場畫面曝

▲▼俄烏代表在土耳其會議上大打出手。（圖／翻攝自Facebook／Oleksandr Marikovski）

▲俄烏代表在土耳其參加BSEC會議，卻因搶國旗爆發肢體衝突。（圖／翻攝自Facebook／Oleksandr Marikovski）

實習記者任庭儀／編譯

黑海經濟合作組織（BSEC）4日在土耳其安卡拉舉行會議，沒想到俄烏兩國代表卻在會議中爆發肢體衝突。影片顯示，俄羅斯代表突然搶走烏克蘭議員手中的國旗，雙方隨後扭打成一團直到被安保人員分開。俄羅斯駐土耳其大使館後續表示，俄方代表已入院觀察治療。

綜合《商業內幕》、《每日郵報》報導，當時俄羅斯代表提莫費娃（Olga Timofeeva）正面對鏡頭發表演說，烏克蘭議員馬里科夫斯基（Oleksandr Marikovsky）突然來到她身後，並展開烏克蘭國旗。俄羅斯代表團成員斯塔維茨基（Valery Stavitsky）看見這一幕，上前將國旗從馬里科夫斯基手中搶走。

此舉激怒了馬里科夫斯基，快步追上斯塔維茨基要搶回國旗，並且在這過程中揍了斯塔維茨基幾拳。其他人見狀立即阻止，隨後安保人員介入讓兩人保持距離，這場鬧劇才落幕。

俄羅斯駐土耳其大使館後續表示，斯塔維茨基已入院觀察治療。馬里科夫斯基則將這則影片發布在臉書上並說，「遠離我們的國旗，遠離烏克蘭，骯髒的俄羅斯人！」

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