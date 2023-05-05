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嘉義2國小女童遭貨車「高速追撞」！騎電動自行車出遊慘死

▲▼ 嘉義嚴重事故 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲女童騎乘的電動輔助自行車。（圖／記者翁伊森翻攝）

文／中央社

嘉義縣阮姓男子被控今年2月間駕駛小貨車高速從後追撞電動輔助自行車，造成車上2名小六女童雙亡，無酒駕、採尿複驗無毒藥物，檢方偵結，依過失致死罪嫌起訴；雙方仍未和解。

檢警表示，37歲阮姓男子為越南籍，已取得台灣的身分證，阮男於2月10日下午駕駛公司租賃的小貨車，搭載何姓男同事，在行經太保市後潭里167縣道時，無故從快車道切入慢車道，直接從後方高速衝撞行駛慢車道的電動輔助自行車。

檢警指出，電動輔助自行車上2名小六女童被高速撞飛，2女童當場呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫急救後，均宣告不治。阮男駕駛的小貨車則繼續往前衝，撞斷電線桿，再跌入已收割的稻田才停止。

▲▼ 嘉義縣太保市嘉167縣道10日下午發生一起重大車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼檢方今偵結，依過失致死罪嫌起訴阮男。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義嚴重事故 。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢警說，事故現場速限為60公里，依監視器畫面初步研判，阮男駕車超速甚多。

阮男供稱，不知道會突然行駛在慢車道上。在小貨車副駕駛座的何男當時在睡覺，發生事故才驚醒，也不清楚發生過程。

檢方表示，阮男無酒駕肇事，且無過勞問題，為求慎重，事故發生後，由警方帶阮男執行尿液採檢，經複驗，驗尿結果並無毒藥物反應。阮男與2名死者家屬仍未達成和解。

檢方偵結，肇事者阮男因車速過快、未注意車前狀況，依過失致死罪嫌起訴。

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