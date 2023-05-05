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社會 社會焦點 保障人權

中信兄弟李振昌車禍鎖骨骨折　遭「瑞典坦克」拋飛10m...畫面曝光

▲▼李振昌車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李振昌在台南騎機車發生車禍 。（圖／民眾提供）

記者林悅、陳宏瑞／台南報導

中華職棒中信兄弟隊牛棚投手李振昌3日在台南與家人外出時，不慎發生車禍，導致右肩鎖骨骨折，並在4日緊急開刀，據了解，車禍發生當下李振昌是騎著機車載著家人，由東寧路東向西方向時，與一台從路邊停車格起駛的「瑞典坦克」VOLVO轎車發生擦撞，李振昌和乘客都受傷送醫，經警方檢測，雙方均無酒駕情事，相關肇事責任仍有待進一步釐清調查。

警方檢測，雙方均無酒駕情事，相關肇事責任仍有待進一步釐清調查。

▲▼李振昌車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李振昌在台南騎機車發生車禍 。（圖／民眾提供）

中信兄弟隊表示，李振昌就醫檢查後傷勢為「右肩鎖骨骨折」，4日進行手術。家人傷勢僅擦傷，沒有大礙，謝謝媒體及球迷朋友的關心，球團將全力協助李振昌的後續療程及復健工作，希望李振昌選手好好養傷、健康歸隊。

▲▼李振昌車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李振昌的機車倒在車道上。（圖／民眾提供）

據了解，李振昌的車禍發生在3日下午5時許，李振昌騎著機車載著家人由東寧路東向西方向行駛時，梅姓男子開車剛好從路邊停車格起駛，兩車發生擦撞。

▲▼0408 中職中信VS富邦-李振昌。（圖／記者黃克翔攝）

▲中信兄弟投手李振昌。（圖／記者黃克翔攝）

從現場曝光的相片來看，李振昌的機車是左前方葉子板後，側倒在中央車道，據了解，幸好李振昌摔倒時後方沒有車輛經過，否則後果不堪設想，而兩車的毀損程度都不嚴重，肇事責任還需進一步釐清。

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