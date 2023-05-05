有夠衰！騎士斑馬線停車讓行人　慘被後方轎車撞噴倒地畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮一名55歲施姓男子騎機車要左轉中山路口時，為禮讓女行人通過而停止，卻遭到後方施女駕駛的白車撞上人車倒地，還波及到一旁等紅燈的女騎士，所幸施男無生命危險，和興派出所初步調查為轎車駕駛未注意車前狀況釀禍，確切肇責仍需進一步調查釐清。

▲彰化鹿港騎士停車禮讓行人被撞飛。（圖／民眾提供）

警方檢視路口監視器發現，案發在4日上午7點多，施女駕駛自小客沿三民路，行駛到中山路口左轉時追撞施男騎士，施男表示他是要禮讓行人而遭後方汽車追撞，造成人車倒地，腳部擦傷。

全國「路口不停讓行人大執法」5月1日起登場，針對「路口不停讓行人」4大重點加強取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開」、「人行道違規（臨時）停車」及「取締道路障礙」等4大項目，車頭距離斑馬線上行人不足1個車道寬（約3公尺）即為取締基準。

警方初步調查，轎車駕駛未注意車前狀況釀禍，至於機車騎士是否有肇責，仍需進一步調查釐清。有網友將該段影片PO上網後，引發網友熱議，有人說「禮讓行人，結果被撞了」、另有人認為「汽車駕駛根本沒想停....撞了還滑行」、「A柱，一定又是A柱擋到了」、「機車禮讓行人沒錯啊」，沒想到禮讓行人卻凸顯交通亂象發生，真的「好心被車親」，直呼騎士超倒霉。