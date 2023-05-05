5星主廚贈蛋糕 　花蓮門諾提早歡度「護理師節+母親節」

▲▼慶祝國際護理師節，門諾醫院舉行感恩禮拜並為院內護理師媽媽提前過母親節。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慶祝512國際護理師節，門諾醫院4日舉行感恩禮拜，並展開為期1個月的系列活動，花蓮美侖飯店也親自獻愛致敬，準備5星主廚限定蛋糕及康乃馨，慰勞門諾護理人員，提前分享護師節及母親節的喜悅。



隨著疫情趨緩且今年適逢創院75週年，門諾醫院擴大舉辦護師節慶祝活動，除表揚優秀護理人員，也邀請曾於醫院任職的護理師們回娘家，場面相當溫馨。





由於護師節接續母親節，美侖飯店今天也親送主廚特製全新口味母親節蛋糕，以及康乃馨鮮花，向門諾護理師敬意，邀約品嘗3款「百香巧克力」、「草莓玫瑰慕斯」及「香緹栗子蛋糕」等共計6顆蛋糕，並推出「感謝有您」醫護住宿專案、餐飲快閃優惠等，感謝辛苦的護理人員。門諾醫院8名護理師代表接受致贈，並由護理部督導蔡梅蘭回贈感謝狀。

▲花蓮美侖飯店親自獻愛致敬，致贈5星主廚限定蛋糕及康乃馨，慰勞護理人員。



美侖飯店副總經理盧伯欣說，門諾醫院紮根東部75年，用愛守護偏鄉醫療，疫情期間白衣天使們更是日夜不休，在崗位上盡心盡力，看顧花蓮人的健康，在國際護理師節以及母親節前夕，作為門諾醫院的好鄰居，特別獻上康乃馨花束及母親節限定蛋糕，向護理師媽媽們致上最深的感謝。



「24小時全年輪班，以照顧病患為優先！」門諾醫院護理長謝玉婷說，在護理職涯中，由於病人就醫不固定，護理師必須24小時輪班、天天戰戰兢兢，假日、非假日及包括過年、母親節等節慶，都會在崗位上努力付出，提供需要就醫的民眾，最好的照護品質。

▲門諾醫院回贈感謝狀。

她說，感謝美侖飯店在護師節及母親節前夕，贈送蛋糕及花束，讓所有護理人員備感佳節溫暖，這是一種甜甜的愛及最棒的肯定。



歷經三年的新冠疫情終於趨緩，門諾醫院感謝過去各界對醫護的支持與鼓勵，也因著大家的愛，才能一起走過疫情考驗，迎向新生活。

