一堆店撐過疫情「現在開始狂倒」　眾人點名3原因：早收還少虧一點

▲許多商家撐過疫情「現在卻陸續倒閉」，眾人點名3大原因。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

隨著國內疫情趨緩，中央防疫政策調整，防疫措施不斷鬆綁，民眾已回歸正常生活，不過有網友發現，自家附近的許多商家好不容易撐過疫情，結果近期卻突然陸續宣布結束營業，讓他完全不明白，「疫情都撐下來沒有倒的店，怎麼現在開始狂倒」，貼文一出引發網友熱烈討論。

原PO在批踢踢表示，他目前住在台北市內湖區，前陣子剛剛買完滷味，加入店家的會員後，馬上收到訊息說滷味店要倒了，才驚覺住家附近常吃的店正在陸續倒閉，像是健康餐、早餐店、飲料店火鍋、雞排等全都倒了，讓他好奇，「一堆疫情都撐下來沒有倒的店，怎麼現在開始狂倒，這邊平日明明就一堆人啊」。

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▲網友分析原因，原PO發現店家陸續倒閉，大致上可以分為「房租上漲」、「原物料上漲」、「人事成本上漲」等3大因素。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人認為商家會倒閉，是因為解封後租金上漲導致，有人說，「認識做餐飲跟旅宿的就知道租金佔比多大」、「可能漲租金，租金太貴撐不住」、「解封了看你生意好，房東要漲房租了」、「房租啊，鄉下也是漲翻，不是倒就是搬遷」、「解封了看你生意好，房東要漲房租了」。

也有另一派人認為，主要是原物料成本、人事成本上漲導致，有人說，「人工房租原物料都漲，餐點再漲你也不可能買，早點收一收少虧一點」、「物料漲、房價漲，售價漲太快沒客人，漲太少不如不要做」、「人工及原物料成本增加，不調價格就是死路」、「租金、原物料、員工薪水哪個沒漲的」。