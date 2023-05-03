「蔡英文、賴清德沒關心新北疫情」惹議　侯友宜：市民都瞭然於胸

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜昨日表示，疫情三年期間，都沒有得到總統蔡英文、副總統賴清德要來新北關心的消息；民進黨議員卓冠廷痛批侯，蔡英文有問侯要不要幫忙，侯回覆「不需要」，根本是「爭功諉過」的雙面嘴臉。對此，侯友宜3日受訪時回應，總統、副總統有沒有來到第一線關心新北市基層市民心聲、需求，新北市民都瞭然於胸。

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

對於侯友宜昨日在總質詢時表示，「防疫期間正副總統未關心新北市」，總統發言人林聿禪回應，過去三年疫情期間，蔡、賴對全國的防疫工作都非常關心，莫因選舉將近，採用不必要的政治操作；卓冠廷也嗆侯，不要想搶防疫紅利的時候，擺出讓中央熱臉貼冷屁股的姿態，碰到恩恩案的時候，就不斷推說是中央的問題，「爭功諉過」就是侯友宜的雙面嘴臉，真的很要不得。

對此，侯友宜表示，新北市是疫情最嚴峻的地方，總統、副總統有沒有來到第一線關心新北市基層市民心聲、需求，新北市民都瞭然於胸。台灣面對很多挑戰，這些不管是民生議題、國際情勢，更需要有效率、強化應變、有能力的政府來解決，以民為天、了解人民需求市政府最大的責任，這才是要全力以赴的地方。

對於侯友宜在總質詢的言論，被外界認為是在討拍，侯則說，新北市在疫情上是在浪頭上，碰到狀況一定會反映給中央，也期待中央快速回應基層的困境，中央、地方應該一起面對。像當時新北提出的口罩實名制、快篩陽等同確診，甚至率全國之先推動居家照護等，都是地方先做，把中央還沒看到的地方先反應，期待用這樣的方式面對所有挑戰。