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另類回憶殺！疫情記憶彷彿異世界生活　COVID-19線上展亮點超多

▲▼疫情的記憶如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲疫情記憶如「異世界生活」！臺灣歷史博物館舉行「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

記者林育綾／綜合報導

隨著口罩解禁、指揮中心解編，許多人回想3年的防疫宛如經歷一場「異世界」生活，國立臺灣歷史博物館向民眾搜集近3年的影像資料，如今舉辦「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展，包括各色口罩、進香阿北量體溫、空蕩的街道、實聯制、打疫苗等，證明這段歷程確實存在過。

▲▼疫情的記憶婉如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

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▲防疫期間，媽祖降駕神諭的防疫公告。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

臺史博2020年5月6日啟動「COVID-19 物件蒐集計畫」，隨後更與中央研究院資訊科學研究所、拾穗者文化合作，推出「COVID-19影像與敘事」網站，由民眾自行上傳、記錄。

因應疫情趨緩，網站已於今（2023）年4月10日停止收件，最後收藏共486筆資料，從簡短的說明到長篇的心情抒發，展現了3年多來的防疫生活樣態。

▲▼疫情的記憶婉如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲民眾家門口告示：「防疫期間 暫不群聚 請戴口罩」。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲▼疫情的記憶婉如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲振興五倍券。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲▼疫情的記憶婉如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲店家實聯制、可用五倍券等告示。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

臺史博表示，兩個計畫部分成果已經上傳到「國家文化記憶庫2.0」網站，只要到該網搜尋關鍵字「COVID-19」會有近千筆的資料。此外，臺史博也協助典藏清華大學林文源教授等人執行的「記疫COVID19」網站。

▲▼疫情的記憶婉如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲疫情期間量體溫、戴口罩，宗教活動也不例外。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

來自各界提供的防疫物件蒐集，像是有各色的口罩、停辦的展演活動門票、記錄媽祖降駕神諭的防疫公告、電影海報畫師顏振發畫的「防疫大作戰」巨幅海報、來自麻豆國小學生寫的「疫情聯絡簿」等，約300件物件，近百名的提供者，已經陸續數位化上傳至「國家文化記憶庫2.0」網站。

▲▼疫情的記憶婉如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲宮廟因應防疫的應變措施。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲▼麻豆國小學生寫的「疫情聯絡簿」（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲麻豆國小學生寫的「疫情聯絡簿」。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

而為了反思防疫政策的影響，臺史博也拜訪醫護團體、航空業、運輸業、身心障礙、移工等工會或協會，記錄他們的故事，並上傳到記憶庫網站。隨著5月1日疫情指揮中心的解編，臺史博也期待後續接洽、蒐藏指揮中心相關物件，目前已取得「指揮官的背心」。

臺史博表示，疫情期間蒐集來的珍貴資料，已經策劃成國家文化記憶庫2.0網站的線上展覽「那些年我們一起抗疫的日子」。從這些防疫資料，看到在疫情期間，人與人之間拉開距離，產生不同以往的交際與消費管道。

▲▼疫情的記憶婉如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲疫情期間各種回憶，口罩也是收藏品之一。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲▼疫情的記憶婉如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲電影海報畫師顏振發畫的「防疫大作戰」巨幅海報。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲▼疫情的記憶宛如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲口罩實名制信封。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

還有人們在防疫物資缺乏時，發揮創意巧手製作各式工具；從社區到公共場所，處處可見的防疫公告，是台灣社會的日常風景。另外，口罩是防疫工具，也是新時尚；民間以行動感謝海外疫苗的應援，也透過防疫成效讓全世界看見臺灣。

▲▼疫情的記憶婉如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲超商內用區隔板。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲▼疫情的記憶婉如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲「肺炎快滾」紙箱。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

而各式宗教活動，在疫情期間也調整各種方式，神、人共同對抗人間瘟疫。學校的教學現場也受到了不小的衝擊，每天要量體溫、噴酒精，還有在停課不停學的措施中，課程與活動的線上化，變成學生的回憶。

▲▼疫情的記憶婉如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲花博館疫苗開打盛況。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲▼疫情的記憶宛如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲物資被搶買情形。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

其他還有戴口罩的人們、公共場所的清消工作、空蕩的街頭場所、排隊購買防疫物資的人龍以及搶購一空的貨架等等成為疫情下獨特的風景。

▲▼疫情的記憶宛如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲▼疫情期間公共運輸的情況。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲▼疫情的記憶宛如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲▼疫情的記憶婉如「異世界生活」！國立臺灣歷史博物館「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

▲公共運輸及空間常有清消人員維護環境。（圖／臺灣歷史博物館／國家文化記憶庫）

「COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展覽開跑，臺史博表示，歷時3年多的疫情生活，感謝全民提供的各式資料，如今也邀全民一起回顧共同抗疫的日子。如發現線上資料有誤，可以透過電子郵件回報covid19tw@nmth.gov.tw

相關資訊：
COVID-19：那些年我們一起抗疫的日子」線上展
COVID-19影像與敘事」網站

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防疫疫情COVID-19國家文化記憶庫國立臺灣歷史博物館臺灣歷史博物館指揮中心

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