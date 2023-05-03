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走過疫情再續前緣　楊百翰大學護理學院與奇美醫院教學合作！

▲奇美醫院院長林宏榮與楊百翰大學(BYU) Dean Dr. Jane Lassetter簽署醫衛交流合作協議書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫院院長林宏榮與楊百翰大學(BYU) Dean Dr. Jane Lassetter簽署醫衛交流合作協議書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2008年一通遠洋電話，護理部江惠英副部長與美國教授Dr. Beth Cole的師生情誼，促成了雙方教學合作及跨文化實習的緣份，就此開啟奇美醫療財團法人奇美醫院護理外交的國際旅程。

聲譽悠久楊百翰大學(Brigham Young University，簡稱BYU)1875年創校於美國猶他州普羅沃市，校園海拔2000公尺，學生近35,000人，護理畢業生在健康照護領域展現優異，學術聲望斐然，2020年US News全美大學排名第77名。

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從2009年首次簽約至2018年，續約3次，經歷雙方教學合作與護理文化交流，深獲楊百翰師生們的肯定，學習成果和文化體驗迴響不斷，成為該校學生海外實習的首選。2011年5月，護理學院院長Dr. Beth Cole還特別親自到來台灣與奇美醫院再次續約，並感謝院方和護理部的教學安排與照顧。見習期間，除臨床護理交流經驗分享，也安排中醫體驗課程，認識拔罐、刮沙、穴位等中醫治療；假日時間則是體驗台灣文化及風俗民情，例如2014年的端午節民俗活動包粽子及香包製作，組隊參加划龍舟競賽，當時奇美醫院護理部總監陳綉琴賽前，信心喊話：「其實，這樣的團隊合作氛圍對於從事醫療工作的我們來說並不陌生，在臨床上醫療團隊也是以這樣團隊合作精神與一致的共識落實在照護病人，雖然這次戰場不同，但相信在大家齊心和共識下，一樣能展現出最佳的運動家精神及跨文化「力」與「美」的表現」

2018年5月由邱仲慶院長帶領護理部主管們簽訂第4次（2019年至2022年）建教合作合約，但2020年起因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，配合國家防疫政策，考量師生安全，暫停來臺學習活動。而今，全球疫情趨緩，醫療作業漸入常軌，2023年『走過疫情，再續前緣』，楊百翰大學護理學院跨文化學習活動再次回歸。

2023年5月3日BYU院長Jane Lassetter PhD, RN專程前來簽約向院方致謝，奇美醫院林宏榮院長親自接待，並帶領護理部主管們簽訂第5次建教合約（2023至2026年）。護理部更安排參訪柳營奇美、佳里奇美、日照中心及產後護理等機構，還有奇美博物館的參觀行程。

▲奇美醫院院長林宏榮與楊百翰大學(BYU) Dean Dr. Jane Lassetter簽署醫衛交流合作協議書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫院院長林宏榮表示，奇美醫院一向非常重視專業教育，雙方將透過此的次合作，將臺灣醫療教育與臨床實習的發展推動至美國，期待能培養和吸引優秀護理人才，同時提供豐富多元的學習機會，強化臨床實習課程，讓學生能夠接觸到更多臨床病例，了解醫療風險，提昇專業能力與評估技巧，並幫助學生認識醫院運作模式，增強實踐技能，提高醫院管理的技能和知識水平。

▲奇美醫院院長林宏榮與楊百翰大學(BYU) Dean Dr. Jane Lassetter簽署醫衛交流合作協議書。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲奇美醫院院長林宏榮與楊百翰大學(BYU) Dean Dr. Jane Lassetter簽署醫衛交流合作協議書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫院14位護理師受聘為『楊百翰大學護理學院臨床教師』，與該學院教授Ryan Rasmussen、Stacie Hunsaker、Linda Orchard共同指導14位學生，實習單位安排從產房(生)→9A病房(老)→5CI加護病房/居家護理所(病)→8C安寧病房(死)，體驗照護『生』、『老』、『病』、『死』的過程，將近3週的臨床見習活動，讓學生們認識台灣醫療環境、中西文化與疾病健康照護，從中學習全人照護的素養，以及了解奇美醫療「關懷、專業、效率」的核心價值。

▲奇美醫院院長林宏榮與楊百翰大學(BYU) Dean Dr. Jane Lassetter簽署醫衛交流合作協議書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫院護理國際化觸角永續延伸，成功地展現醫學中心任務指標『落實全人照護醫學教育』及『國際醫療、護理外交』。

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