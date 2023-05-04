唐山鐵礦事故　官員謊報2人受困「藏匿12具屍體」還行賄上級

▲河北省唐山市遷西縣桃樹峪鐵礦去年9月2日發生透水事故，15人被困井下，但官員卻謊報只有2人被困。

文／中央社

中國河北省唐山市遷西縣桃樹峪鐵礦去年9月2日發生透水事故，15人被困井下。但遷西縣領導官員為隱瞞事故，避免中央掛牌督辦查處，竟謊報只有2人被困，事後還將尋獲的12具屍體藏匿轉移。

據陸媒「法度Law」今天報導，涉嫌謊報的時任遷西縣委書記蔡宗健、遷西縣長石井滿已被提起公訴。其中蔡宗健涉3項罪名，分別是謊報安全事故罪，行賄罪、受賄罪。

消息人士透露，為掩蓋礦難事故，蔡宗健指示遷西縣應急管理局一名領導向河北省應急管理廳一名副廳長行賄了人民幣80萬元（約新台幣350萬元）。

唐山市一名政法人士確認，這名受賄的副廳長也已落馬。此前，河北省應急管理廳前黨委副書記、副廳長劉春增涉嫌嚴重違法違紀被查。

根據中國安全事故法規，一次造成10人以上、30人以下死亡屬於「重大事故」，必須立即上報法定部門，國務院安全生產委員會將掛牌督辦，進行嚴肅查處。

▲時任遷西縣委書記蔡宗健謊報僅2人受困，還行賄河北省應急管理廳副廳長劉春增。（圖／翻攝自微博）

2022年9月2日下午3時48分，唐山市遷西縣桃樹峪鐵礦有限公司在基建過程中發生一起透水事故，造成14人死亡、1人失蹤。

據澎湃新聞報導，河北省應急管理廳官網4月28日公布這起事故的調查報告，認定是一起生產安全責任事故，還披露事故遲報謊報情況。

當天事發後，桃樹峪鐵礦負責人李威晚上6時25分向在地的時任太平寨鎮黨委書記關勝偉、太平寨鎮鎮長張穎、太平寨鎮黨委副書記侯福春報告15人被困井下。隨後，關勝偉向時任遷西縣常務副縣長唐海生和遷西縣應急管理局局長董瑞軍報告事故情況；唐海生再向時任遷西縣委書記蔡宗健、遷西縣長石井滿報告事故情況。

9月2日深夜11時30分至9月3日凌晨1時許，蔡宗健、石井滿、唐海生等人商議後決定「隱瞞事故」。此後，又覺得瞞報不妥，決定上報2人被困。

9月3日凌晨5時25分左右，遷西縣委、縣政府分別向唐山市委、市政府書面報告桃樹峪鐵礦發生透水事故造成2人被困井下，正在組織救援。

9月6日，達到下井條件後，遷西縣委、縣政府有關領導安排鐵礦施工單位陝西豐允建設工程有限公司人員先下井清除障礙並搜尋和藏匿遇難人員遺體，安排金廠峪救護隊下井但不展開實質搜尋，升井後謊報搜尋情況。直至9月9日凌晨，將12具遺體轉移。

9月10日，金廠峪救護隊在主井井底發現另1具遺體，非前期上報的2名被困人員。因上報的傷亡人數發生變化，省委、省政府要求核查被困人數。後經公安機關核實，事故共造成14人死亡、1人失蹤。

調查報告指出，事故發生後，在蔡宗健、唐海生的組織安排下，有關人員銷毀了監控設備，偽造了出入井記錄、從業人員花名冊、監理人員任命書、監理日誌等資料。

根據報告，桃樹峪鐵礦主要負責人李威、豐允建設負責人曾珍富、時任遷西縣太平寨鎮黨委書記關勝偉、遷西縣應急管理局一級主任科員李聚華等20人已被公安機關採取強制措施。桃樹峪鐵礦法定代表人、實際控制人從子建2022年6月前往香港，2022年9月19日被公安機關網上追逃。

此外，蔡宗健、石井滿、唐海生等遷西領導官員，分別因主導或參與謊報事故，都已被紀檢監察機關立案審查調查並採取留置措施。

在遷西領導官員聯手瞞報謊報下，去年9月2日事故發生後，中國民眾只得知有2名作業人員被困，其後不見下文。直到9月17日深夜，唐山市政府才通報事故造成14人死亡、1人失聯，引發社會譁然，要求對謊報嚴肅處理。