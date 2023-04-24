超危險！婦人騎機車闖平交道「卡住」　太魯閣司機暴怒罵人

記者李宜秦／台北報導

台鐵平交道事故頻傳，經常有人車不當穿越平交道，軌道上險象環生。據了解，近日在宜蘭東港路平交道上，有一名婦人騎著機車欲穿越平交道，卻因時間不足「卡在」平交道中間，與太魯閣列車距離極為接近，讓司機員氣到打開窗戶飆罵。

今日有一支影片在網上流傳，一名老婦人騎機車打算穿越平交道，不料時間不足，無法完全穿過，她竟將機車停在平交道中間，機車距離火車極為接近，太魯閣司機氣到打開車窗向婦人飆罵，最後才用力關上車窗。

臉書粉專「湯瑪士的日常」也分享此段影片，並怒斥「到底要多愚蠢才會這樣騎車，還不知道趕快退出去？」其他網友紛紛留言「阿姨這罰單比妳的機車還貴餒」、「平交道有正常作用，但還是擋不住三寶的無極限」、「可能還沒有駕照？」、「應該要吊銷她的駕照，永不能騎出門」。

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對此，台鐵局運務處表示，會將這則影片提供給鐵路警察局，由他們來進行相關裁罰。

因闖越鐵路平交道易造成重大傷亡，故立法院已修正處罰條例相關規定，將闖越平交道的罰款，由過去處罰新台幣6,000元到12,000元，大幅提高到15,000元到60,000元，並已自101年10月15日施行。

▲婦人騎機車強行穿越平交道。（圖／讀者提供）