台鐵ATP故障「司機拒開車」反被罵！交通部一周內咎責

▲台鐵普悠瑪號超速出軌，ATP列車防護系統遭關閉，最後防線失守，台鐵事後訂定新SOP，ATP故障列車不得開出。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵普悠瑪號超速出軌，ATP列車防護系統遭關閉，最後防線失守，台鐵事後訂定新SOP，ATP故障列車不得開出。不過有網友爆料，指有列車ATP無法開啟，要換車不給換，拖到最後才換，主管還打電話罵司機員要圓融點。交通部長王國材表示，將於一周內找出相關人員咎責。

近日有網友在臉書「靠北台鐵」上爆料，貼出EMU3000型新自強號交接紀錄，4月29日司機員交接寫著ATP無法開啟，黑屏只剩游標。

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爆料網友還貼上Line對話，只見4月30日Line內部對話寫著：「昨天就發生了，今早還給我這台，請求更換編組了，現在說南邊(北上列車南端駕駛室ATP)用不到，叫我出庫，傻眼」、「運轉室說要開回去修的，兩難，直接請示調度員，請他開行車命令了」、「要求行車命令又不敢給，現在才在聯絡要換編組」。

爆料網友更貼出一段疑似第一線主管對司機員的LINE對話：「雖然不能說你錯，但是局長及車屬段長已經打來罵了。但也好，已經指示檢討不適宜的SOP。建議下次再圓融一點」。

對此，立委洪孟楷質疑，台鐵司機員發現ATP故障卻被施壓並不合理，要求交通部一周內找出相關人員，追究責任。王國材表示，司機員做了正確的決定，機務段要求他出車已違反SOP，安全不能打折。台鐵局長杜微承諾，將針對所屬機段咎責。