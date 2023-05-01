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獨／搬娃娃車下火車　突重心不穩「墜落月台」！驚悚畫面曝

記者李宜秦／台北報導

搭乘火車時須留意月台間隙，否則恐不慎滑落月台。上月27日4224次區間車停靠於台鐵牡丹站時，兩名旅客將娃娃車搬運下車，其中一人卻不慎墜落月台與車廂的間隙，另一人也急著跳下月台，車長見狀立即前往救助，事後協助兩人送醫，旅客僅皮肉擦傷無大礙。

根據監視器影片顯示，有兩名旅客在車廂開門後將娃娃車搬運到月台上，其中一人疑似重心不穩，突然往後一倒撞到列車車廂，接著墜落月台間隙，另一人見狀也緊張地跳下月台，所幸車長就在一旁，並立即前往協助兩人。

▲▼台鐵旅客墜落月台。（圖／讀者提供）

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▲身穿黑衣的旅客重心不穩墜落月台。（圖／讀者提供）

▲▼台鐵旅客墜落月台。（圖／讀者提供）

▲另一名藍衣旅客也緊張地跳下月台。（圖／讀者提供）

▲▼台鐵旅客墜落月台。（圖／讀者提供）

▲一旁的車長見狀立刻上前協助兩人。（圖／讀者提供）

台鐵局表示，4/27第4224次區間車於牡丹站停靠後，兩名旅客協力將娃娃車搬下車，其中一名乘客於娃娃車搬至月台後，疑似重心不穩，致不慎墜落於月台及車廂之間隙中，車長於月台上進行列車監視時，發現旅客墜落後，立即前往救助，並確認旅客傷勢後，由本局同仁在月台上陪同受傷旅客等候救護車送醫，雙溪站站長事後進行關懷，旅客表示無大礙除皮肉擦傷已返家休息。

台鐵局提醒，旅客上下車門時，小心月台間隙，以維乘車安全。

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