　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

電動車事故起火分秒必爭　新北消訓練臨場救災…要與死神搶人

▲▼新北市消防局模擬電動巴士事故，訓練消防人員救災搶救人命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市消防局模擬電動巴士事故，訓練消防人員救災搶救人命 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局有鑒於電動車事故頻傳，當事故發生車輛起火，要在短時間撲滅火勢救出受困人員，是考驗消防人員處理能力，特搜大隊為加強消防同仁電動車車禍案件的救助技能，到國光客運五股場，舉辦電動巴士車禍救護訓練，透過訓練在第一時間及時搶災，達到人命救助目的。

▲▼新北市消防局模擬電動巴士事故，訓練消防人員救災搶救人命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市消防局針對車禍救助領域設有專隊，為求精進救助技術，不斷規劃完善訓練課程、研擬交流各項新式救援技術及引進新式器材，為了因應電動車事故頻傳，24、25日與國光客運合作設計課程，針對電動巴士模擬發生重大車禍意外事故，因失控撞擊路邊障礙物和行人，而有起火、夾困等情境狀況。

希望透過訓練讓消防人員學習知道如何評估現場，在確保相對安全環境下，將電動巴士斷電、使用破壞工具開孔進行降溫滅火及運用救援設備，協助患者免受二次傷害下安全脫困。也讓消防人員能熟捻相關的觀念與技術，以確保新北市民的生命財產安全。

▲▼新北市消防局模擬電動巴士事故，訓練消防人員救災搶救人命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市政府消防局李清安局長表示，除了歷年來遞增的車禍案件以外，車輛種類的增加也讓消防人員的搶救工作更為困難，也唯有平時不斷的紮實訓練和熟練專業救援技巧，才能有效提升救援效能，相信藉由本次訓練，會培育更多專業的消防人員，讓市民受到更安全的保障。

▲▼新北市消防局模擬電動巴士事故，訓練消防人員救災搶救人命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
馬英九當面抗議！　希臘總統：We are sorry
非首次！曾因偽證罪遭解職　陳致中12年後再丟議員寶座
快訊／顏寬恒遭起訴　偕父顏清標現身了
被騙400萬還遇壞警察！誆6萬找駭客可追回　北市25歲警慘了
明早還是冷！　一天內「溫差13度」
二哥明公祭　春風本名曝光！列訃聞「誼兄弟」送最後一程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

心情寫在臉上！顏寬恒遶境中獲知起訴　偕父顏清標現身新天宮

非首次！曾因偽證罪判3月遭解職　陳致中12年後再丟議員寶座

驚悚片！台中17噸吊卡車右轉沒在讓　撞上女騎士害雙腿全斷

結拜二哥明公祭　玖壹壹春風本名列訃聞「誼兄弟」...送最後一程

電動車事故起火分秒必爭　新北消訓練臨場救災…要與死神搶人

高雄男鐵齒「絕不會被侄子詐騙」　警幫打這通電話讓他傻眼了

第一天到聯華上班就遇火劫！女移工救回心跳...裝葉克膜搶命中

陳致中涉洗錢案判刑1年將入獄　高市議會：無須補選

快訊／高雄逆孫砍阿嬤！「不准看電視」惹怒他...頸中刀送醫

獨／春風結拜二哥明出殯！200座米塔送行　塞爆會場排到人行道

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

午後變天！　今晚雨區擴大

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

心情寫在臉上！顏寬恒遶境中獲知起訴　偕父顏清標現身新天宮

非首次！曾因偽證罪判3月遭解職　陳致中12年後再丟議員寶座

驚悚片！台中17噸吊卡車右轉沒在讓　撞上女騎士害雙腿全斷

結拜二哥明公祭　玖壹壹春風本名列訃聞「誼兄弟」...送最後一程

電動車事故起火分秒必爭　新北消訓練臨場救災…要與死神搶人

高雄男鐵齒「絕不會被侄子詐騙」　警幫打這通電話讓他傻眼了

第一天到聯華上班就遇火劫！女移工救回心跳...裝葉克膜搶命中

陳致中涉洗錢案判刑1年將入獄　高市議會：無須補選

快訊／高雄逆孫砍阿嬤！「不准看電視」惹怒他...頸中刀送醫

獨／春風結拜二哥明出殯！200座米塔送行　塞爆會場排到人行道

林玉書決定暫離台灣！　「赴奧地利打工」曝選擇原因：轉大人之旅

GD穿的「分趾雛菊鞋」找到了！竟是找台灣團隊訂製　潮迷想入手也難

BLACKPINK「兩個月巡演入帳破千億」！　擊敗英傳奇女團創歷史新高

被黃國昌指涉嫌炒地海撈1.2億　林為洲：我是代表出資人來做重劃

世界獸醫師大會26日盛大開幕　盼落實世界由動物和人類共享

中華化、華紙近6日漲幅逾3成　並列今9檔警示股

馬英九當面抗議被稱為「台北前領袖」　希臘總統：We are sorry

蔡旻佑同框情歌男神！「回憶殺組合」湧萬人朝聖：小時候王子合體

時力：國民黨應撤回顏寬恒立委提名資格　「別用嘴巴反黑金」

好痛！澎湖遊客為撿帽子跌入仙人掌叢　消防員幫「拔刺」

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

社會熱門新聞

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

即／淡水失業男舉槍轟頭亡！母返家驚見哭斷腸

台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

即／上個月底才千萬交保！顏寬恒今貪汙罪起訴

父親開管委會暫離　民眾目擊3歲女童掛窗邊墜落亡

大飛宿醉開車最終下場出爐　他道歉喊：絕不再犯

3歲女兒爬對外窗「7樓墜落亡」　單親父超自責

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

少年開槍被逮　稱槍是蝦皮買的

不僅嫖8酒店妹！　台南淫官還涉光電索賄案

更多熱門

相關新聞

「瓜地馬拉已有台灣電動巴士」　蔡英文：相信能有更廣國際市場

「瓜地馬拉已有台灣電動巴士」　蔡英文：相信能有更廣國際市場

總統蔡英文26日陪同瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）參訪華德動能中港廠，了解台灣電動車產業。蔡英文表示，瓜地馬拉已經有台灣的電動巴士在試營運當中，她相信接下來兩國持續加強合作，能為台灣的電動車產業打開更廣大的國際市場。

快訊／聯華初步火調結果曝　疑2樓油炸機起火釀禍

快訊／聯華初步火調結果曝　疑2樓油炸機起火釀禍

「Skoda多款新車」計劃公開

「Skoda多款新車」計劃公開

BMW推「放大版新X1」空間更出色

BMW推「放大版新X1」空間更出色

富士康新事業總部鄭州揭牌 「3＋3」戰略產業打破「出走河南」謠言

富士康新事業總部鄭州揭牌 「3＋3」戰略產業打破「出走河南」謠言

關鍵字：

新北市消防局特搜大隊電動車事故起火訓練

讀者迴響

熱門新聞

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

林采緹離婚3年有「新戀情」！

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

《超偶》冠軍遭爆秘婚露面了　鬆口認有兒子

《風水世家》男星79歲去世！妻從美國趕回台灣

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面