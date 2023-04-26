電動車事故起火分秒必爭　新北消訓練臨場救災…要與死神搶人

▲新北市消防局模擬電動巴士事故，訓練消防人員救災搶救人命 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局有鑒於電動車事故頻傳，當事故發生車輛起火，要在短時間撲滅火勢救出受困人員，是考驗消防人員處理能力，特搜大隊為加強消防同仁電動車車禍案件的救助技能，到國光客運五股場，舉辦電動巴士車禍救護訓練，透過訓練在第一時間及時搶災，達到人命救助目的。

新北市消防局針對車禍救助領域設有專隊，為求精進救助技術，不斷規劃完善訓練課程、研擬交流各項新式救援技術及引進新式器材，為了因應電動車事故頻傳，24、25日與國光客運合作設計課程，針對電動巴士模擬發生重大車禍意外事故，因失控撞擊路邊障礙物和行人，而有起火、夾困等情境狀況。

希望透過訓練讓消防人員學習知道如何評估現場，在確保相對安全環境下，將電動巴士斷電、使用破壞工具開孔進行降溫滅火及運用救援設備，協助患者免受二次傷害下安全脫困。也讓消防人員能熟捻相關的觀念與技術，以確保新北市民的生命財產安全。

新北市政府消防局李清安局長表示，除了歷年來遞增的車禍案件以外，車輛種類的增加也讓消防人員的搶救工作更為困難，也唯有平時不斷的紮實訓練和熟練專業救援技巧，才能有效提升救援效能，相信藉由本次訓練，會培育更多專業的消防人員，讓市民受到更安全的保障。