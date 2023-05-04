有片！警闖泰山企業會議帶走獨董　王鴻薇質疑由刑事局長指示

記者蘇晏男／台北報導

泰山企業董事劉偉龍4月20日帶刑警闖入審計委員會，帶走獨董杜英達，並惡意中斷會議進行，讓經營權爭議浮上檯面。國民黨立委王鴻薇、吳怡玎今（4日）與律師舉行記者會，批評這種黑幫電影的劇情，竟光天化日在台灣發生，而刑事局長李西河跟國寶集團總裁朱國榮、劉偉龍又是什麼關係？居然讓警察像黑道小弟一樣，台灣還有王法嗎？

▲吳怡玎、王鴻薇4日舉行「泰山黑幕！驚爆員警鬧場泰山會議，刑事局長指示？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇4日記者會中，拿出審計委員會當天錄影畫面與事證，指當天會議討論攸關五萬股東的配股事宜，劉偉龍竟報案宣稱，會議主席杜英達遭到恐嚇，率警察約十餘人到場，帶走杜英達，惡意中斷會議進行，而杜英達本人在影片中多次說明自己沒有被恐嚇，要求開完會再走，但是警方不但沒有離開，還配合劉偉龍把杜英達帶走，因此中斷會議。

王鴻薇進一步說，最可怕的是杜英達被帶走後並不是去警察局做筆錄，而是被帶到便利商店；等朱國榮到場後，沒想到在場警察竟紛紛起身致意，甚至當朱坐下對杜英達「講話」時，還有警察在一旁坐陪，員警簡直變成小弟。

王鴻薇也說，警方報告稱，整個行動都是刑事局長友人報案，再由局長直接指示，讓她質疑，請問這個友人是誰？這個友人如何讓李西河指揮刑事局掃黑大隊掃到上市公司去？

吳怡玎則說，朱國榮被控炒作龍邦股票以及利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，內線交易買台壽保股票獲利等案而遭判刑；劉偉龍則是瑞助營造前董事長，是發生天花板掉落的桃園八德羽球館之承包商，請問這些人到底是怎麼跟李西河走在一起，還讓警察變成黑道小弟，請李西河說清楚。

與會律師柯晨晧表示，僅憑劉偉龍一面之詞帶隊進入泰山公司干預集會，除可能有侵入住居罪與稱違法搜索罪之風險，依照實務見解，亦涉嫌謊報假案而有構成刑法第169條第1項誣告罪之空間。另外，自稱刑事警察局人員的人闖入私人公司時，其中有人未著制服，也未表明進入私人住居的合法事由，自有違反違反警察職權行使法第4條第1項、第26條之空間。