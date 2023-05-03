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借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

▲吳怡玎3日偕同簡榮宗等人舉行「平台假造債權？違法吸金數千人受害 政府束手無策？」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲吳怡玎3日偕同簡榮宗等人舉行「平台假造債權？違法吸金數千人受害 政府束手無策？」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」，近期傳出負責人捲款潛逃，涉詐金額超過25億元，逾5千位受害人。對此，國民黨立委吳怡玎今（3日）偕同律師簡榮宗、債權平台受害者召開記者會，說明投資受害過程，並要求相關主管機關回應。

簡榮宗表示，先前發生的FTX案件由於在海外，不受台灣司法管轄，但這次債權平台詐騙案件發生在國內，不僅受害者眾，且不管是調查局、金管會都否定其為主管機關，造成受害者求助無門的狀況，呼籲政府應該積極提供協助。

受害者陳先生表示，他於2017認識im.B，該平台業務聲稱投資年利息達12％，不僅有名人代言也積極參加不少金融展，才認為此平台應屬合法合規，評估一年後決定進場。但原先以紙本合約時兌付皆正常，直到2019年開始透過電子合約後出現本金無法兌付狀況，2020年疫情發生後本金延宕退回問題仍持續無法解決，公司僅辯稱因為疫情影響導致延宕，然而接著又拖了2至3年，im.B的曾姓總經理才出面承認自2019年開始的債權都是虛假的。

另位受害者羅小姐補充，她去年10月投資第三年時，致電客服要求債權重新上架，客服辯稱因為疫情導致無法履行，且公司持續有付利息，仍有履行合約義務。但後來利息也開始發不出來，平台說因為數量太大，導致當機，讓她懷疑根本是因為帳目完全亂了根本無法整理。

羅小姐說，自救會裡受害民眾受騙金額動輒上千萬，希望政府能夠正視詐騙問題，也希望政府能幫忙追回受騙的金額。

簡榮宗則進一步整理受害者訴求，包括第一、已經有民眾報案，是否可能有專責統一窗口，例如台北市調查處專辦金融犯罪者，讓民眾可以不用到全台報案；第二、要求立即進行資產保存、限制出境等動作，避免後續受害者求助無門，並且後續金流到底流入哪些公司亦應追查清楚，並進一步凍結其帳戶。

第三、除了法律上監管上的協助，許多受害者投入身家才知受騙，身心受創嚴重，社福單位能否提供受害者精神層面的協助。

出席記者會的法務部代表回應，有關限制出境及限制金流等動作，相關案件已進入偵察階段，交由檢察官進行正確判斷。警政署則表示，目前由台北地檢署指揮刑事局偵七大隊統整民眾報案，積極檢調配合偵辦。

金管會銀行局回應，銀行局近期接到非常多民眾陳情，但由於此案涉及詐欺及違反銀行法案件，目前已由檢調介入偵辦。另P2P管理問題，銀行局於105年以新聞稿提醒民眾相關法律風險；106年銀行公會自律規範中也提供六種與銀行合作之模式，目前市場上已有3至4家銀行正與P2P合作。

吳怡玎說，P2P、金融科技是很多業者正當營運的管道，金管會只有建議P2P與銀行合作，這是因為銀行的稽核嚴謹，但其實只要稽核嚴謹，也不一定要跟銀行合作，問題出在債權是假的，這其實有簡單的第三方查證就可以知道，金管會應該要積極輔導這些金融科技業者。

吳怡玎也呼籲，這次的債權詐騙案件雖然媒體報導受害金額約25億元，但以自救會群組人數超過5000人，一個業務手上就持有5000萬以上的債權，金額恐怕超過媒體所報導的數字，人頭帳戶金流出現異常卻沒有收到警示，這是銀行局的疏失，然而主管機關縱然有疏失，既然事情已經發生了政府就應該要盡力協助受害者。

吳怡玎表示，「龐式騙局」的詐騙案層出不窮，不希望看到未來金融科技發展因此停滯及受害。

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