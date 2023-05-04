林右昌為打詐拜訪源頭端　內政部：去年防制民眾遭詐騙金額67.7億

▲內政部長林右昌出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院今日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，內政部表示，部長林右昌日前拜訪源頭端的Meta與Google、通路端的LINE、電商物流的momo，就是希望能點線面阻絕詐騙。目前刑事局已與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告，與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號，也與Google建立打詐聯繫管道，加速冒名投資廣告下架，而111年關懷提問攔阻金額較110年增加128%以上，有效防制民眾遭詐騙金額達新台幣67.7億元。

行政院去年7月訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部及各協辦機關成立「打詐國家隊」。內政部透露，其成果包括：111年關懷提問攔阻金額較110年增加128%以上，有效防制民眾遭詐騙金額達新台幣67.7億元；111年8月至12月期間詐騙簡訊案件數大幅下降9成、疑涉詐欺境外警示帳戶全年度攔阻成功135案，攔阻金額約新台幣1億4千多萬元；111年較110年查獲詐欺集團件數提升30%、查獲嫌犯數提升40%。

內政部指出，政府將透過「減少接觸、減少誤信、減少損害」三減策略，以及修訂刑法、人口販運防制法、個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法等「打詐5法」，藉此強化公私協力、民間參與，全面遏止詐欺犯罪發生。

為因應近年各國面臨電信詐欺犯罪大幅增加問題，行政院陳院長陳建仁日前指示各部會，精進「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」4面向的策略及具體措施，完備所需的人力及預算等資源，強化跨部會整合協調的密度及強度。此外，更要求民間各電商業者、社群平台、金融機構及電信業者要負起社會責任，透過各公私協力的方式，全力防詐、反詐。

內政部強調，為強化公私協力，內政部長林右昌日前拜訪源頭端的Meta與Google、通路端的LINE、電商物流的momo，就是希望能點線面阻絕詐騙。目前刑事局已與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告，與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號，也與Google建立打詐聯繫管道、加速冒名投資廣告下架。

此外，內政部透露，國家通訊傳播委員會及數位發展部已與5大電信業者，建立電信面AI阻斷；金融監督管理委員會結合各金融機構及農、漁會，強化金流攔阻等，透過各部會及公私部門的通力合作下，總動員全力執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」的各項策略，讓防制詐欺觀念深深烙印國人心中，並從源頭阻斷詐欺集團，澈底守護全民治安。