郭台銘喊「當選就讓詐騙集團90天內消失」　警政署長：實在沒辦法

▲警政署長黃明昭、內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前喊話，若當選總統會在90天內讓詐騙集團消失。對此，警政署長黃明昭3日備詢時坦言，「實在沒辦法」。黃明昭表示，隨著科技進步產生很多詐騙方式，尤其網路詐騙，要從源頭管理強化下架機制，至於網路追查還需要跨國合作，才能有效打擊詐騙，要從各個面向來因應。

民進黨立委莊瑞雄3日在內政委員會質詢時指出，兩岸之間有共打（共同打擊犯罪）機制，那中國詐騙集團跟台灣現況相比狀況如何？內政部長林右昌說，詐騙是千古以來，從幾千年前到現在都存在的犯罪型態，「中國詐騙狀況，實際上，搞不好比台灣還嚴重。」

莊瑞雄指出，郭台銘宣稱「若當選總統要在90天內讓詐騙集團消失。」這實在很難想像，科技日新月異、詐騙手法也不斷演進，極權國家應該也做不到，政府有無辦法在90天讓詐騙集團消失？警政署長黃明昭坦言，「講實在的，實在沒辦法。」莊瑞雄打趣說，「你們要拚一點，不然郭台銘起來，你們永不錄用。」

黃明昭說，隨著科技進步產生很多詐騙方式，尤其網路詐騙，要從源頭管理強化下架機制，針對網站部分採遮蔽方式，至於網路追查需要跨國合作，才能有效打擊詐騙，要從各個面向來因應處理。