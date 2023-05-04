打詐綱領1.5來了！行政院再組打詐地方隊　重點打擊假投資、解除分期付款　

▲政府近來積極打詐，並進一步推出精進版的行動綱領。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳家祥／台北報導

打詐國家隊去年7月成立，透過各部會攜手協力合作，繳出不錯的成果，不少目標甚至提前達標。但考量詐欺犯罪仍存在許多待解決問題，以及樣態不斷變化，行政院4日宣布推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，特別針對網拍、假投資及解除分期付款等高發詐欺案類進行重點打擊，並結合各縣市的「打詐地方隊」，通力合作。

行政院指出，為了減緩假網拍、假投資及解除分期付款等高發詐欺案類，各部會於近期重新全面盤點打詐綱領1.0策略、人力、物力及經費，修訂相關策略及分項指標，強化反詐宣導觸及與推播能量、個資防護、開發數位防詐工具、約定轉帳防詐措施、刑法及洗錢防制法等法律修正等，積極推動打詐綱領1.5版。

在行政院各部會及私部門之通力合作下，我們將落實推動每項防制詐騙措施，以「增加詐欺犯罪成本，減少民眾財產損害」為目標，達到「減害」終效，展現政府打詐決心，使人民有感。

根據行政院規劃，「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」由內政部主責，同樣分為識詐、堵詐、阻詐、懲詐等4面向，但進一步擴大政府部門的合作，將地方縣市政府也納入，共同打擊詐欺案件。

在識詐部分，內政部主責，除了原本的16個協辦機關外，還把各地方縣市政府納入，組織「打詐地方隊」，並增加8個行動方案；堵詐由通傳會負責，進一步納入數發部、國發會等，並增加2個行動方案；阻詐則繼續由金管會負責，並增加2個行動方案；懲詐由法務部負責，增加2行動方案外，也把檢、警、調的地方工作站系統納入。

陳建仁說，要求相關部會針對各項新增的策略急措施，依規劃進度盡速推動，並主動結合地方政府通力合作，讓中央地方齊心推動打詐重點工作。在識詐方面，請內政部結合各部會執行百工百業宣導策略，打詐國家隊要與地方合作、公私協力合作，全力加強識詐宣導，讓人民提高警覺、相互提醒，慎防被騙，成為全民反詐騙運動。

在堵詐部分，請通傳會與電信業者合作，攔阻境外竄改來電詐騙，以及境外來電警示；數位部與電商平台、物流業者共同推動電話隱碼服務，建立政府公益簡訊專用代表門號。

阻詐方面，金管會透過各向精進措施與策略，如申請約定轉帳、加強防詐措施；數位部建立遊戲點數防詐鎖卡內控機制，強化金流的安全，保障合法經濟。持續督導金融機構落實臨櫃關懷提問，透過金融與司法的合作，共同守護民眾財產、減少損害。

懲詐方面，請法務部嚴懲詐欺犯罪，落實犯罪被害人保護，並與其他主管部會機關橫向聯繫，共同擬定查緝策略乃至規劃，強化行政間做為，從來源端降低被害數量，遏止類似詐騙案件發生。

陳建仁指出，為了展現打詐決心，本院陸續推動刑法人口販運防治法、個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法等，打詐5法的修正草案，嚴懲深偽詐騙、施行拘禁及人口販運，並加重相關詐欺罰則，強化網路平台落實廣告實名制，請各部會合作，公私協力推動各項防制作為，達成減少接觸、減少誤信、減少損害的策略目標，展現政府有能、人民有感。