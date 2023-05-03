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台高檢「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」掛牌　整合量能全力打詐

▲▼陳建仁出席台高檢「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁（左二）出席台高檢「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣高等檢察署成立專責查緝電信網路詐欺犯罪之「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，並在3日由行政院長陳建仁主持揭牌典禮。陳建仁強調，已經規畫出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，要整合公私部門的量能，全力打擊詐騙集團。

陳建仁強調，在他1月底接任行政院長後，就將打詐工作列為內閣維護社會治安任務的重中之重，他在3月間要求各部會針對電信網路詐欺犯罪於1個月內提出對策，行政院也在政務委員羅秉成領導下，規畫出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，將在4日的院會中正式提出。這次的規畫將由增修法律及加強來源端技術防堵，強化及精進打詐力度，並提出「三減策略」，即「減少接觸」、「減少誤信」以及「減少損害」的方向，全面遏阻電信網路詐欺犯罪。

另外陳建仁也說，他出席揭牌典禮就是要宣示政府全力打擊電信網路詐欺犯罪的決心，他更期許臺高檢署新成立的督導中心能發揮「懲詐工作溯源斷根的指揮中心」、「公私部門共同打詐的合作平台」以及「因應新興科技及詐騙型態的智庫」等三大功能，相信檢警調等懲詐機關未來在臺高檢署帶領之下，能掃除查緝犯罪的障礙，貫徹「綱領1.5版」的懲詐作為，達到使民眾有感的減害目標。

至於法務部長蔡清祥致詞時，則提到詐欺集團案件對人民財產造成重大損失，對檢察機關而言也造成案件量暴增，因此法務部除了希望增加檢察機關人力外，也主動提出《刑法》、《組織犯罪條例》以及《洗錢防制法》等修法，若順利在本會期通過，對於執法機關打擊詐欺犯罪會有很大的幫助。蔡清祥強調，法務部身為「綱領1.5版」懲詐主責機關，會督導臺高檢署偵辦詐欺案件，能以檢肅暴力幫派，截斷不法金流，嚴懲詐欺集團為三大目標，統合檢警調機關共同達成。

▼陳建仁宣示打擊詐騙集團的決心。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳建仁出席台高檢「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮 蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）

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