美國奧運金牌女將驟逝！享年32歲　曾在世錦賽100m跑10秒85奪金

▲美國田徑女將鮑維（Tori Bowie）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

曾在2016年里約奧運奪金的美國田徑女將鮑維（Tori Bowie）驚傳逝世，享年32歲。鮑維的經紀人證實，她是在佛州的家中死亡，但未透露死因。她還曾經在2017年的世錦賽以100公尺10秒85的成績，以0.01秒之差拿下金牌。

根據CNN報導，鮑維的經紀人霍利蘭（Kimberly Holland）3日證實，鮑維在佛州的住家中被發現死亡，但未透露原因。經紀公司也發出聲明表示，「我們非常悲痛地分享鮑維去世的消息，鮑維是冠軍、是一個閃耀著光明的燈塔，我們真的很悲痛，我們替她的家人、朋友和所愛的人祈禱。」

鮑維在2016年的里約奧運拿下3面獎牌，分別是4x100接力金牌、200公尺銅牌和100公尺銀牌，更在2017年倫敦世界田徑錦標賽上以10秒85的成績，以0.01秒之差爆冷奪下100公尺金牌，同時奪下4x100接力金牌，是美國相當知名的田徑名將。她最後一次出現在世界舞台是2019年的杜哈世界田徑錦標賽，當時她在跳遠項目獲得第4名。

美國田徑協會在推特發文表示，他們對於鮑維的離去感到相當悲痛，並說她對田徑運動的影響力是無法估算的。世界田徑總會也在聲明中指出，「鮑維達到了田徑運動的頂峰，在這個艱難的時刻，我們向她的家人、朋友和美國田徑界表達哀悼。」