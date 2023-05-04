邱國正證實美替我訂購MQ-9B無人機！交機時程曝光　飛官今年赴美受訓

▲MQ-9B無人機。（圖／ General Atomics）

記者蘇晏男／台北報導

美媒《國防郵報》報導，美國空軍已替我國國防部向加州的通用原子航空系統公司訂購4架MQ-9B無人機，合約上限價格為2億1760萬美元，預計2025年完成合約工作。對此，國防部長邱國正今（4日）證實此事，戰規司長李世強則透露，2025年初跟年末在美各交機2架，由於出廠飛測的訓練模組跟場地無法整個複製到台灣，所以派飛官到美受訓，相關訓練今年就開始了。

▲邱國正4日率國防部單位首長到立法院外委會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委羅致政4日在立法院外交國防委員會質詢邱國正等官員時，關切上述MQ-9B無人機採購案。羅致政詢問，美方已幫我方訂購MQ-9B無人機？邱國正表示，這是確定的。羅致政追問，2025年完成履約，什麼時候交機？李世強回應，2025年；羅再問，2025年一次交四架？李表示，年初跟年底各交機2架。

羅致政質疑，有無照原來期待走？李世強指出，國軍原本的期待是它那個時候就可以回台灣，但現在是2025年年初先在美國交機，下半年再回來；本來希望整個訓練能在台灣，但因為出廠飛測的訓練模組跟場地無法整個複製到台灣，畢竟經費會比較龐大。

羅致政說，所以是把飛官送到那受訓？李世強表示，是，相關訓練今年就開始了。