酒駕一口氣撞死2人 　24歲女大生剛殺完人「詭異邪笑」畫面瘋傳

▲女大生殺人後還不停狂笑。（圖／翻攝自Tazewell County Sheriffs Department）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州24歲女大生梅爾戈薩(Stephanie Melgoza)酒駕後發生車禍，一口氣撞死2人，然而她接受警察酒測時，居然對著鏡頭詭異邪笑，即使警方告知她剛剛殺人，她仍一副完全不在意的模樣，誇張畫面在網路上流傳。

來自法明頓(Farmington)的24歲女大生梅爾戈薩，被控2022年4月10日在東皮奧里亞(East Peoria)一間酒吧外面，酒駕撞死當時正在過馬路的43歲女子安德莉亞(Andrea Rosewicz)與55歲男子普羅旺特(Paul Prowant)。

影片中可看到，剛撞死人的梅爾戈薩接受酒測時，不斷對員警狂笑，完全沒有意識到事件的嚴重性。梅爾戈薩告訴員警，她在開車前喝了3杯伏特加，便想取車離開，員警告訴她，「你將會進監獄，你剛剛撞死了2個人，我不覺得你知道事情的嚴重性，你的車是犯罪現場」。

事發當時，身為大四生的梅爾戈薩再過4周就能夠畢業，酒駕事件引發學生發起抗議活動，校方最後禁止梅爾戈薩出席畢業典禮。影片近來在網路上瘋傳，許多網友憤怒表示，「真的是殺人不眨眼」、「噁心，應該要關死她」。

梅爾戈薩上月27日出庭受審，她在法庭上落淚表達悔意，承認犯下嚴重酒駕致死等4項重罪，最後被判處14年刑期，不過死者家屬認為判得不夠重，法官應該要判她28年刑期。