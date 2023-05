2無人機襲擊克宮遭擊落！　圓頂殘留「燒焦金屬痕」照片曝光

▲靠近參院圓頂的無人機被防空系統擊落。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯參議院圓頂附近在3日清晨發生爆炸,克里姆林宮指控,是烏克蘭發動2架無人機攻擊,試圖暗殺總統普丁;從曝光的照片可以看到,圓頂上還殘留著燒焦的痕跡。美方消息人士指出,基輔當局已向白宮重申,烏克蘭並無發動攻擊,而美國參院也指,現階段無證據顯示烏克蘭是幕後黑手。

Close-up view of the damage to the dome of the Senate Palace in the Kremlin from a Ukrainian drone attack. pic.twitter.com/HlaK8bf3ua