　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

機場電梯故障！女心急撬開門瞬間消失　3天後梯井下找到腐臭屍

機場電梯故障！女心急撬開門瞬間消失　3天後梯井下找到腐臭屍。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子在機場搭電梯後突然消失。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印尼38歲女子德維(Aisiah Sinta Dewi)在機場搭乘電梯時，電梯突然停了下來，然而她面前的電梯門卻沒有打開，心急的她硬把門打開，結果慘墜入電梯井消失，3天後由於屍體發出臭味才終於被人找到。

事件上月24日發生在棉蘭市的瓜拉納穆國際機場(Kualanamu Airport)，監視器畫面可看到，德維當時在機場搭乘電梯，計畫去幫姪女接機，然而她進入電梯後沒注意到兩邊方向都有門，所以電梯抵達時後方開門，她誤以為自己受困，強行撬開錯誤方向的門，導致自己摔入電梯井。

機場電梯故障！女心急撬開門瞬間消失　3天後梯井下找到腐臭屍。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子沒注意到後方電梯門有開。（圖／翻攝自Twitter）

德維雖然當下立即打電話姪女，告訴對方她不小心墜下電梯，然而機場工作人員在各航廈電梯內都找不到她，結果3天後，因為某一電梯傳出惡臭，工人花費5小時拆解機器，才終於在電梯井底下找到屍體。

機場負責人員Dedi Al Subur對外表示，事件發生原因與電梯故障有關，但也指出死者曾試圖撬開電梯門，死者哥哥拉賈(Raja Hasibuan)則反駁，「電梯安全有問題，事情不能全怪在我妹妹身上，這是一個國際級機場，怎麼會有這樣的安全標準」。警方目前已將遺體送去驗屍，案件仍在調查中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
中一中「烯環鈉」挨轟歧視　校長現身鞠躬道歉
陳水扁將獲第34次保外就醫展延！　法界怒轟：乾脆特赦
快訊／勇湖大戰！AD狂轟30分23籃板　湖人G1勝出
創校30多年將退場！　18學生安置正修科大
企鵝妹「純潔度測驗」曝真實性史！　網驚：太誠實
Nike經典鞋打4折！　官網快閃特惠開跑
瑤瑤「錄影犯大忌」當眾下跪大咖女前輩！　怒揭委屈內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大象「自己開門」想逃出動物園　抓狂攻擊友好飼養員踩踏成碎屍

吵架踢死8個月女兒　爸媽「丟絞肉機碎屍」遺體分裝13個塑膠袋

高中教書煞到15歲男學生　性感女師拍裸照「瘋狂引誘鮮肉上床」

20歲才見面！女瘋狂愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

樂音太激昂！女聽柴可夫斯基突然高潮　全場害羞聽「凍未條吼叫」

爸爸女友打死6歲女童　「塞進塑膠桶」一路拖屍放媽媽家門口

電梯卡2層樓間　管理員救出住戶「自己踩空」！10F直墜B5慘死

開車途中「冷氣口竄出一條蛇」離駕駛超近　驚嚇一幕曝光

買彩券中1.5萬元　幸運男領獎買刮刮樂又「連續中獎」爽領153萬元

看不到Pornhub！猶他州居民被封鎖　「看A片先驗證年齡」新法惹議

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

電梯卡2層樓間　管理員救出住戶「自己踩空」！10F直墜B5慘死

開車途中「冷氣口竄出一條蛇」離駕駛超近　驚嚇一幕曝光

買彩券中1.5萬元　幸運男領獎買刮刮樂又「連續中獎」爽領153萬元

看不到Pornhub！猶他州居民被封鎖　「看A片先驗證年齡」新法惹議

烏克蘭實力大增！　美最高將領：具備反擊能力

日本人擁「最強護照」卻不愛出國！黃金週僅20萬人出境　原因曝光

機場電梯故障！女心急撬開門瞬間消失　3天後梯井下找到腐臭屍

6歲弟「爬進獅子圍欄」卡住　當場被狠咬慘死！遊客目睹尖叫

巨鱷恐怖吃人！男慘叫後人間蒸發　遺體在「牠體內」找到了

大象「自己開門」想逃出動物園　抓狂攻擊友好飼養員踩踏成碎屍

遭永慶房屋大肆反宣傳　高院判決不准再用「黑心」字眼

蝴蝶谷流動廁所「屎尿糞水」直接排入溪！　延平鄉公所致歉了

尼克一哥G2猛砍準大三元　藍道：腳踝痛不痛並不重要

大宇資進軍印度題材發酵　股價直奔漲停帶旺旗下安瑞表現

央行理事要房價列入物價指標　朱澤民提1理由「不該納入」

「文化成年禮金」送超大！看表演5折　獨立書店還有「2點送1點」

吳春城／用一個字 徹底翻轉高齡世代

世界新聞自由日給台灣的省思　第五權制衡三權與假新聞

陳曉當眾調情毛曉彤好友看不下去！角色太嬌柔被虧：真女主出場

中一中「烯環鈉」挨轟歧視！校長現身鞠躬道歉　學生班級聲明曝

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

國際熱門新聞

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

女警愛上大毒販　毀了緝毒行動

28歲女星遭酒駕撞死　頭部重創亡

打嗝1年停不了！正妹就醫竟「癌症第3期」

女愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

變態上司撿女下屬鑰匙　闖屋150次聞內褲拍片

她透視裝參加婚禮被罵爆　薄紗洩出黑色三角

蘇丹內戰影響「關鍵原料」！可樂雪碧恐斷貨

南蘇丹：蘇丹交戰雙方同意4日起停火7天

印尼養鴨阿公「1億私房錢」藏在床底

憂心升息、銀行業及經濟衰退　美股收低367點

更多熱門

相關新聞

電梯失速墜6F壓死工人　老師傅釀禍

電梯失速墜6F壓死工人　老師傅釀禍

美國紐約市一座電梯失速下墜6層樓，活活壓死25歲技工羅薩（Joseph Rosa）。死者的67歲師傅米拉茨（Peter Milatz）被指控長期未遵守安全程序，維修期間更直接跳過1項關鍵步驟，才會釀成可怕悲劇。他如今面臨過失殺人罪指控，2日接受傳喚出庭。

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

馬國檢討5G計畫華為想爭取　美歐示警

馬國檢討5G計畫華為想爭取　美歐示警

陌生少女遞電子煙！3女遭4少年「集體性侵」

陌生少女遞電子煙！3女遭4少年「集體性侵」

失聰嬤「穿越鐵軌」沒聽見鳴笛　英勇站員狂奔救人

失聰嬤「穿越鐵軌」沒聽見鳴笛　英勇站員狂奔救人

關鍵字：

電梯Aisiah Sinta Dewi機場電梯井印尼Kualanamu Airport東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

許光漢老街「十指緊扣日本女星」　近身護花趕飛蛾

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面